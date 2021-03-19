Чуваки, нам вас жалко, но ничего сделать не можем? Глывинский – про Лозанну

CAS отклонил апелляцию УАФ по поводу техпоражения сборной Украины

  • 19.03.2021 22:39
  • 1590 просмотров
  • 13 комментариев
Чуваки, нам вас жалко, но ничего сделать не можем? Глывинский – про Лозанну
© Faсebook. Александр Глывинский

Пресс-секретарь сборной Украины Александр Глывинский прокомментировал решение CAS – отклонить апелляцию УАФ по поводу техпоражения сборной Украины в игре Лиге наций против Швейцарии:

«Еще до вынесения решения для себя определил, что решение станет лакмусовой бумажкой для характеристики европейского спортивного правосудия: суд в Швейцарии рассматривает апелляцию на решение авторитетной международной организации со штаб-квартирой в этой же стране.

Решение УЕФА о техническом поражении Украины, с какого ракурса на него не смотри, несправедливо – команда готова была играть, а если местные власти не позволили этого сделать – почему организация, которая проводит соревнования, наказывает за это именно гостевую команду и не дает сыграть матч позже, хотя до начала нового сезона остается почти два года?

Решение CAS не только превзошло самые худшие ожидания, а подняло на невиданную до сих пор планку абсурдности:

«Никто просто не мог предвидеть или предсказать действия местных швейцарских органов власти в связи с их решением о карантине. Любая национальная сборная команда могла столкнуться с ситуацией, которую можно сравнить с ситуацией с УАФ, что также демонстрирует дело Норвегии. Соответственно, апеллянт не должен, а является еще одной случайной жертвой пандемии COVID-19».

Так скажите мне, зачем нужен суд, если он признает, что сторона, подавшая апелляцию, является жертвой и при этом оставляет решение, против которого выступает жертва, в силе? Это что у нас – рефлексия инквизиции, возвращение средневековых времен, вассальное право, которое дает или забирает феодал? Мол, чуваки, нам вас жалко, но ничего сделать не можем? Как это не можете? У вас же для этого все рычаги есть! Пожурили, погладили по головке и сказали – идите?

Мы здесь, у себя, заклеймили Печерский и другие украинские суды, обвиняя их в коррумпированности и надеясь, что где-то за западной границей таки существует объективное и независимое судопроизводство, а оно вот как? Я и сейчас уверен, что независимый и объективный суд в мире существует, но теперь так же уверен, что так уже никогда не смогу сказать о спортивном суде в Лозанне.

Не могу сказать точно, что случилось в Лозанне: это коррупция или такая себе корпоративная поддержка крупных игроков мирового спорта, но однозначно это безобразие, огульное осуждение и вопиющая несправедливость. Наше «ганьба» здесь подходит как нельзя лучше. Это настоящий позор. Нам типа указали наше место? «Вы просто жертва, не повезло».

Тогда для чего все эти игры в равенство соревновательных принципов? Для кого-то, значит, правила равнее, а кого-то можно наказывать, потому что это не так важно для УЕФА команды или игроков рекламного рынка?

Если в CAS боялись создать прецедент по апелляции на сомнительные решения УЕФА, то создали другой прецедент – отсутствие веры в то, что спортивный суд является шансом для восстановления справедливости. Какая к черту справедливость? Им, вероятно, главное отработать свои онлайн-часы и уйти спокойно пить послеобеденный коктейль. Кто-то скажет: чего удивляться – то же самое, что и бесхребетность Европы в вопросе санкций в отношении российского агрессора. Может, и так, но мириться с этим не хочется. Вот что теперь делать? Даже не знаю – зло берет».

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(7 голосов)

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 19.03.2021 23:36
    0
    А куда пропал наш представитель в Исполкоме УЕФА - павелка? Неужели срочно чартером полетел в Лозанну мочить в сортире судей, которые отклонили нашу апелляцию? Да нет, оно ему триста лет не нужно,как он может что-то вякать против УЕФА,если он за бабки туда попал (я так думаю, и не только я один). Он в Исполкоме - пустое место. Потому к футбольной Украине так и относятся,к сожалению... Вообще то, я ожидал сообщения в СМИ,что после этого вердикта, тело павелки с огнестрельным ранением в висок,обнаружили в квартире его содержантки... Но он,как всегда,оказался слабаком....
    Ссылка
    Олександр Явтушенко
    online
      Олександр Явтушенко, 19.03.2021 23:34
    0
    Лига Наций - это, конечно, далеко не тот турнир из-за которого мы сильно будем горевать. Но, считаю, нельзя просто так спускать эту ситуацию на тормозах. В первом матче Лиги Наций всем игрокам и тренерам сразу после розыграша мяча в центре поля символически одеть медицинские маски и покинуть поле в масках. Фантастика? Возможно. Но это привлечёт внимание во всём футбольном (и не только) мире. Как поётся в одной песенке "Я ухожу - ухожу красиво".
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 19.03.2021 23:33
    0
    Так, ув. Александр Глывинский , переводи это на английский, снимай блог, стучись в франс футбол, в марку и т.д. Пусть весь мир знает. Шо ты на этом втираешь, мы и так вкурсе. Есть как есть, кинули так кинули. Чё нам, майданить в щвейцарии теперь? Есть СМИ - лучше рычага давления ещё не придумали кроме силы.
    Повторюсь, мы и так в курсе, это миру расказывай, раз уж мы "жертва", может он нас пожалеет
    Ссылка
    Олександр Явтушенко
    online
      Олександр Явтушенко, 19.03.2021 23:28
    +2
    Всё-таки надо было в Печерский суд сразу идти....)
    Ссылка
    locator-x
    online
      locator-x, 19.03.2021 23:24
    +1
    Зараз замінусуєте, але все ж...
    Ми всі вболівальники рідної збірної. І мислимо як вболівальники.
    А швейцарці в CAS юристи. І вони мислять як юристи.
    Ковідні правила найвищі чиновники від укрфутболу (які в них ЗП, усі в курсі) мали б знати. А також про прецедентне право і послідовність дій, іноді навіть всупереч здоровому глузду.
    Але наші вирішили зіграти в "русскую рулетку", сподіваючись саме на здоровий глузд: нібито це форс-мажор, переграти матч можна завжди протягом року. Замість того, щоб 24 години не спати, обдзвонити всіх, влаштувати брейн-сторм, відправити умовну "Десну" чи "Колос" туди грати і т.п. А, може, повезе, відмінимо і на Мальдіви полетимо, а потім в суд знов-таки не за свої гроші.
    Не повезло. Здоровий глузд не діє, а діють правила. Вболівальники і футболісти це не зобов'язаані знати. Але чиновники нам на що??
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 19.03.2021 23:20
    0
    Life Life, 19.03.2021 23:05
    Мені здається, треба знятись з Ліги Націй, бо після такого плювка в обличчя брати участь в турнірі це значить погодитись з цим рішенням!Тим більше, що по великому рахунку він нічого не вирішує...
    Фіфа і УЄФА це несподобається і вони не дадуть просто так відмовитись від ЛІГИ НАЦІЙ.Будуть вводити санкції(типу відсторонення від Ч.С. або Ч.Є.) і т.д. будуть нас БАНИТИ від всіх турнірів.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 19.03.2021 23:17
    +2
    zzg77, 19.03.2021 23:11
    Надо в суд США подать апелляцию!!!
    В Деснянський суд Київа,там всі наші працюють,ті на Швейцарців щей контрибуцію наложать що фіг откупляться.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 19.03.2021 23:12
    +2
    Дійсно зло бере від того що нічого змінити не можна.. Швейцарія ви моральні уроди!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 19.03.2021 23:11
    0
    Надо в суд США подать апелляцию!!!
    Ссылка
    Игорь Стецик
    online
      Игорь Стецик, 19.03.2021 23:10
    0
    Life Life, 19.03.2021 23:05
    Мені здається, треба знятись з Ліги Націй, бо після такого плювка в обличчя брати участь в турнірі це значить погодитись з цим рішенням!Тим більше, що по великому рахунку він нічого не вирішує...
    Кому ми зробим гірше?
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 19.03.2021 23:08
    +3
    Уроды Швейцарцы!!! Сциканули они СБУ!!! Они матч на Ч.М. вспомнили и сциканули.
    Ссылка
    Игорь Стецик
    online
      Игорь Стецик, 19.03.2021 23:07
    +6
    Шо саме прикре, що ніхто в Європі на цю ситуацію і уваги не зверне. А ми пожаліємось один одному, замнемо і забудем.
    Ссылка
    Life Life
    online
      Life Life, 19.03.2021 23:05
    +3
    Мені здається, треба знятись з Ліги Націй, бо після такого плювка в обличчя брати участь в турнірі це значить погодитись з цим рішенням!Тим більше, що по великому рахунку він нічого не вирішує...
    Ссылка
    Игорь Стецик
    online
      Игорь Стецик, 19.03.2021 23:07
    +6
    Шо саме прикре, що ніхто в Європі на цю ситуацію і уваги не зверне. А ми пожаліємось один одному, замнемо і забудем.
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 19.03.2021 23:08
    +3
    Уроды Швейцарцы!!! Сциканули они СБУ!!! Они матч на Ч.М. вспомнили и сциканули.
    Ссылка
    Life Life
    online
      Life Life, 19.03.2021 23:05
    +3
    Мені здається, треба знятись з Ліги Націй, бо після такого плювка в обличчя брати участь в турнірі це значить погодитись з цим рішенням!Тим більше, що по великому рахунку він нічого не вирішує...
    Ссылка
    Олександр Явтушенко
    online
      Олександр Явтушенко, 19.03.2021 23:28
    +2
    Всё-таки надо было в Печерский суд сразу идти....)
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 19.03.2021 23:17
    +2
    zzg77, 19.03.2021 23:11
    Надо в суд США подать апелляцию!!!
    В Деснянський суд Київа,там всі наші працюють,ті на Швейцарців щей контрибуцію наложать що фіг откупляться.
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 19.03.2021 23:12
    +2
    Дійсно зло бере від того що нічого змінити не можна.. Швейцарія ви моральні уроди!
    Ссылка
    locator-x
    online
      locator-x, 19.03.2021 23:24
    +1
    Зараз замінусуєте, але все ж...
    Ми всі вболівальники рідної збірної. І мислимо як вболівальники.
    А швейцарці в CAS юристи. І вони мислять як юристи.
    Ковідні правила найвищі чиновники від укрфутболу (які в них ЗП, усі в курсі) мали б знати. А також про прецедентне право і послідовність дій, іноді навіть всупереч здоровому глузду.
    Але наші вирішили зіграти в "русскую рулетку", сподіваючись саме на здоровий глузд: нібито це форс-мажор, переграти матч можна завжди протягом року. Замість того, щоб 24 години не спати, обдзвонити всіх, влаштувати брейн-сторм, відправити умовну "Десну" чи "Колос" туди грати і т.п. А, може, повезе, відмінимо і на Мальдіви полетимо, а потім в суд знов-таки не за свої гроші.
    Не повезло. Здоровий глузд не діє, а діють правила. Вболівальники і футболісти це не зобов'язаані знати. Але чиновники нам на що??
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 19.03.2021 23:36
    0
    А куда пропал наш представитель в Исполкоме УЕФА - павелка? Неужели срочно чартером полетел в Лозанну мочить в сортире судей, которые отклонили нашу апелляцию? Да нет, оно ему триста лет не нужно,как он может что-то вякать против УЕФА,если он за бабки туда попал (я так думаю, и не только я один). Он в Исполкоме - пустое место. Потому к футбольной Украине так и относятся,к сожалению... Вообще то, я ожидал сообщения в СМИ,что после этого вердикта, тело павелки с огнестрельным ранением в висок,обнаружили в квартире его содержантки... Но он,как всегда,оказался слабаком....
    Ссылка
    Олександр Явтушенко
    online
      Олександр Явтушенко, 19.03.2021 23:34
    0
    Лига Наций - это, конечно, далеко не тот турнир из-за которого мы сильно будем горевать. Но, считаю, нельзя просто так спускать эту ситуацию на тормозах. В первом матче Лиги Наций всем игрокам и тренерам сразу после розыграша мяча в центре поля символически одеть медицинские маски и покинуть поле в масках. Фантастика? Возможно. Но это привлечёт внимание во всём футбольном (и не только) мире. Как поётся в одной песенке "Я ухожу - ухожу красиво".
    Ссылка
    Luisa Spagnoli
    online
      Luisa Spagnoli, 19.03.2021 23:33
    0
    Так, ув. Александр Глывинский , переводи это на английский, снимай блог, стучись в франс футбол, в марку и т.д. Пусть весь мир знает. Шо ты на этом втираешь, мы и так вкурсе. Есть как есть, кинули так кинули. Чё нам, майданить в щвейцарии теперь? Есть СМИ - лучше рычага давления ещё не придумали кроме силы.
    Повторюсь, мы и так в курсе, это миру расказывай, раз уж мы "жертва", может он нас пожалеет
    Ссылка
    hanter83
    online
      hanter83, 19.03.2021 23:20
    0
    Life Life, 19.03.2021 23:05
    Мені здається, треба знятись з Ліги Націй, бо після такого плювка в обличчя брати участь в турнірі це значить погодитись з цим рішенням!Тим більше, що по великому рахунку він нічого не вирішує...
    Фіфа і УЄФА це несподобається і вони не дадуть просто так відмовитись від ЛІГИ НАЦІЙ.Будуть вводити санкції(типу відсторонення від Ч.С. або Ч.Є.) і т.д. будуть нас БАНИТИ від всіх турнірів.
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 19.03.2021 23:11
    0
    Надо в суд США подать апелляцию!!!
    Ссылка
    Игорь Стецик
    online
      Игорь Стецик, 19.03.2021 23:10
    0
    Life Life, 19.03.2021 23:05
    Мені здається, треба знятись з Ліги Націй, бо після такого плювка в обличчя брати участь в турнірі це значить погодитись з цим рішенням!Тим більше, що по великому рахунку він нічого не вирішує...
    Кому ми зробим гірше?
    Ссылка
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