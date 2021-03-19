Первая лига. Волынь разгромила ВПК-Агро, победа Оболони

Состоялись еще два матча 17-го тура Первой лиги. «Волынь» дома разгромила «ВПК-Агро» со счетом 4:0. «Оболонь» на выезде одержала волевую победу над «Прикарпатьем».
«Прикарпатье» - «Оболонь» - 1:2
Голы: Курко 1 – Савченко 28, Матяж 44
«Волынь» - «ВПК-Агро» - 4:0
Голы: Оринчак 24, Хагназари 78, Агапов 90 (автогол), Шарпар 90+2
Также сегодня победы одержали «Черноморец» и «Агробизнес».
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Источник — Sport.ua
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