Прикарпатье – Оболонь – 1:2. Видео голов и обзор матча

19 марта прошел поединок 17-го тура Первой лиги Украины.
Смотрите видео голов и обзор матча «Прикарпатье» – «Оболонь» – 1:2.
Голы: Курко, 1 – Савченко, 29, Матяж, 44.
События матча
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Матяж (Оболонь).
|28'
|ГОЛ ! Мяч забил Алексей Савченко (Оболонь).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Василий Курко (Прикарпатье).
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Источник — Sport.ua
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