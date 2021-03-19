УАФ отменила сбор и контрольные матчи сборной Украины U-18

Украинская ассоциация футбола объявила об отмене мартовского сбора и контрольных матчей сборной Украины U-18.
Команда Александра Петракова должна была собраться впервые более за чем год, однако из-за карантина игроки не приедут в Киев.
Украина U-18 готовится к осенним матча квалификации Евро-2022.
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Источник — Украинская ассоциация футбола
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