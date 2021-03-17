Исенко, Волошин и другие. Петраков назвал заявку Украины U-18

На ближайший сбор в Пуще-Водице главный тренер юношеской сборной Украины U-18 Александр Петраков пригласил 28-х исполнителей.

Команда в рамках подготовки к старту квалификационного отбора Евро-2022 проведет контрольные матчи против молодежных составов «Ворсклы» и «Колооса».

Вратари: Тимур Пузанков ( «Шахтер» Донецк), Павел Исенко ( «Ворскла» Полтава).

Защитники: Андрей Булеза, Даниил Удод (все - «Шахтер» Донецк), Максим Дячук, Евгений Опанасенко (оба - «Динамо» Киев), Богдан Слюбик, Виталий Роман, Виталий Холод (все - «Рух» Львов), Марк Мампасси («Мариуполь»), Виталий Мороховець («Ворскла» Полтава), Ярослав Кисиль («Заря» Луганск).

Полузащитники: Михаил Хромей, Артур Микитишин (оба - «Шахтер» Донецк), Сергей Лебедев, Никита Кононов (оба - «Днепр-1» Днепр), Александр Яцык («Динамо» Киев), Даниил Хрипчук, Иван Нестеренко (оба - «Ворскла»Полтава), Иван Варфоломеев (« Рух »Львов), Станислав Урсолов («Колос» Ковалевка).

Нападающие: Кирилл Попов, Назар Волошин, Игорь Горбач (все - «Динамо» Киев), Денис Шостак, Владислав Погорилый (оба - «Шахтер» Донецк), Дмитрий Шостак («Рух» Львов), Денис Теслюк («Волынь» Луцк) .