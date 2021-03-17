Исенко, Волошин и другие. Петраков назвал заявку Украины U-18

Команда проведет два контрольных матча

  • 17.03.2021 16:50
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  • 2 комментария
Исенко, Волошин и другие. Петраков назвал заявку Украины U-18
© uaf.ua

На ближайший сбор в Пуще-Водице главный тренер юношеской сборной Украины U-18 Александр Петраков пригласил 28-х исполнителей.

Команда в рамках подготовки к старту квалификационного отбора Евро-2022 проведет контрольные матчи против молодежных составов «Ворсклы» и «Колооса».

Вратари: Тимур Пузанков ( «Шахтер» Донецк), Павел Исенко ( «Ворскла» Полтава).

Защитники: Андрей Булеза, Даниил Удод (все - «Шахтер» Донецк), Максим Дячук, Евгений Опанасенко (оба - «Динамо» Киев), Богдан Слюбик, Виталий Роман, Виталий Холод (все - «Рух» Львов), Марк Мампасси («Мариуполь»), Виталий Мороховець («Ворскла» Полтава), Ярослав Кисиль («Заря» Луганск).

Полузащитники: Михаил Хромей, Артур Микитишин (оба - «Шахтер» Донецк), Сергей Лебедев, Никита Кононов (оба - «Днепр-1» Днепр), Александр Яцык («Динамо» Киев), Даниил Хрипчук, Иван Нестеренко (оба - «Ворскла»Полтава), Иван Варфоломеев (« Рух »Львов), Станислав Урсолов («Колос» Ковалевка).

Нападающие: Кирилл Попов, Назар Волошин, Игорь Горбач (все - «Динамо» Киев), Денис Шостак, Владислав Погорилый (оба - «Шахтер» Донецк), Дмитрий Шостак («Рух» Львов), Денис Теслюк («Волынь» Луцк) .

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Источник — Украинская ассоциация футбола

(1 голос)

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Комментарии
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 17.03.2021 17:59
    0
    Петраков і Ю-20 золотими літерами вписані в історію ФІФА. Шана та повага Вам. Але УАФ і особисто Павелко все зробили щоб "похоронити молодих чемпіонів світу разом з тренером" і призначили тренером "молодіжки" Руслана Ротаня. У нас хороша память.Де успіхи "молодіжки".- бюрократи.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 17.03.2021 17:03
    0
    Всі з руху....насправді з Карпат)))
    Ссылка
    Орест Орищишин
    online
      Орест Орищишин, 17.03.2021 17:59
    0
    Петраков і Ю-20 золотими літерами вписані в історію ФІФА. Шана та повага Вам. Але УАФ і особисто Павелко все зробили щоб "похоронити молодих чемпіонів світу разом з тренером" і призначили тренером "молодіжки" Руслана Ротаня. У нас хороша память.Де успіхи "молодіжки".- бюрократи.
    Ссылка
    Dmytro Dmytro
    online
      Dmytro Dmytro, 17.03.2021 17:03
    0
    Всі з руху....насправді з Карпат)))
    Ссылка
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