Модрич – Игрок недели в Лиге чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан полузащитник «Реала» Лука Модрич.

Мадридский клуб в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома обыграл «Аталанту» 3:1 и вышел в четвертьфинал. Модрич в том матче отметился голевой передачей.

Кроме Модрича, на звание Игрока недели в Лиге чемпионов претендовали Нголо Канте из «Челси», Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити» и Йозуа Киммих из «Баварии».

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Ливерпулем».