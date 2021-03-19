Модрич – Игрок недели в Лиге чемпионов

Лучшим игроком недели в Лиге чемпионов был признан полузащитник «Реала» Лука Модрич.
Мадридский клуб в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома обыграл «Аталанту» 3:1 и вышел в четвертьфинал. Модрич в том матче отметился голевой передачей.
Кроме Модрича, на звание Игрока недели в Лиге чемпионов претендовали Нголо Канте из «Челси», Кевин Де Брюйне из «Манчестер Сити» и Йозуа Киммих из «Баварии».
В четвертьфинале Лиги чемпионов «Реал» сыграет с «Ливерпулем».
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Источник — УЕФА
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