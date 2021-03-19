Динамо не может одолеть испанцев с марта 1999 года

Безвыигрышная серия киевлян в баталиях с командами из Испании достигла 18 матчей

  • 19.03.2021 13:32
  • 586 просмотров
  • 4 комментария
Динамо не может одолеть испанцев с марта 1999 года
© ФК Динамо Киев

«Динамо», 4-й раз подряд уступив испанцам, продлило безвыигрышную серию с командами из этой страны до 18 матчей (7 ничьих и 11 поражений). Данная серия является «рекордной» не только для самих киевлян, но и для всех украинских клубов. Последнюю викторию над испанцами динамовцы отпраздновали 22 года назад 17 марта 1999-го, когда в четвертьфинале Лиги чемпионов взяли верх в родных стенах над «Реалом» - 2:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии «Динамо» с командами из одной страны

Серия

Страна

Началась

    

Завершилась

    
   

Дата

Соперник

Счет

Дата

Соперник

Счет

18 (=7-11)

Испания

24.11.1999

Реал (д)

1:2

      

12 (=4-8)

Италия

12.11.1969

Фиорентина (д)

1:2

15.09.2004

Рома (г)

3:0Т

12 (=4-8)

Италия

19.09.2007

Рома (г)

0:2

      

6 (=2-4)

Франция

17.03.1976

Сент-Этьен (г)

0:3

09.12.1998

Ланс (г)

3:1

6 (=2-4)

Англия

20.10.2015

Челси (д)

0:0

      

5 (=1-4)

Англия

05.11.2003

Арсенал (г)

0:1

10.03.2011

Манчестер Сити (д)

2:0

5 (=1-4)

Франция

18.09.2012

ПСЖ (г)

1:4

26.02.2015

Генгам (д)

3:1

5 (=2-3)

Германия

28.09.1994

Бавария (г)

0:1

19.10.1999

Байер (д)

4:2

5 (=3-2)

Англия

03.03.1982

Астон Вилла (д)

0:0

04.11.1998

Арсенал (д)

3:1

5 (=3-2)

Португалия

05.11.2008

Порту (д)

1:2

18.09.2014

Риу Ави (г)

3:0
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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 19.03.2021 14:25
    -1
    Predator, 19.03.2021 13:58
    Дыряво боты минусуют
    А шо им ещё остаётся делать, не шубы же тебе давать.
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 19.03.2021 14:24
    0
    Да шо там Испания
    Динамо не может одолеть Яблонец, Мальмё и Скендербеу из стран футбольных НОУнеймов
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 19.03.2021 13:58
    -2
    Дыряво боты минусуют
    Ссылка
    Predator
    online
      Predator, 19.03.2021 13:37
    -5
    Ссылка
    Forever_smart
    online
      Forever_smart, 19.03.2021 14:24
    0
    Да шо там Испания
    Динамо не может одолеть Яблонец, Мальмё и Скендербеу из стран футбольных НОУнеймов
    Ссылка
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