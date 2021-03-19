Динамо не может одолеть испанцев с марта 1999 года

«Динамо», 4-й раз подряд уступив испанцам, продлило безвыигрышную серию с командами из этой страны до 18 матчей (7 ничьих и 11 поражений). Данная серия является «рекордной» не только для самих киевлян, но и для всех украинских клубов. Последнюю викторию над испанцами динамовцы отпраздновали 22 года назад 17 марта 1999-го, когда в четвертьфинале Лиги чемпионов взяли верх в родных стенах над «Реалом» - 2:0.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые продолжительные безвыигрышные серии «Динамо» с командами из одной страны