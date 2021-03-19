ФОТО 18+. Жуткое рассечение вратаря Славии, которого ударили шипами в лицо

Кровавый эпизод в матче против «Рейнджерс»

  • 19.03.2021 11:15
  • 971 просмотр
  • 3 комментария
ФОТО 18+. Жуткое рассечение вратаря Славии, которого ударили шипами в лицо
© Getty Images/Global Images Ukraine

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы пражская «Славия» на выезде обыграла «Рейнджерс» (2:0).
 
При счете 1:0 в пользу гостей полузащитник шотландского клуба Кемар Руф в совершенно диком прыжке влетел шипами прямо в лицо вратарю соперников. Ондржей Коларж после полученных повреждений продолжить матч не смог, а Руф, конечно же, был сразу удален.
 
Последствия такого удара можно увидеть на последнем фото, о чем думал Кемар, идя в такой стык, остается загадкой.
 
Также этот матч был омрачен еще и расистским скандалом.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine


ФОТО: Jaroslav Tvrdik

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    BaZia
    online
      BaZia, 19.03.2021 11:26
    +2
    Це просто жах він його просто спотворив, покарання має бути жорсткішим, матчів так на 5-6
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 19.03.2021 11:24
    +2
    Добре, що очі на місці!! А ще Роя гівнюком виставляли в іншій статті. Ось справжній.
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 19.03.2021 11:20
    +7
    Господи, а потом Джеррард будет ныть про "расизм"? Вообще неадекватны.
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 19.03.2021 11:20
    +7
    Господи, а потом Джеррард будет ныть про "расизм"? Вообще неадекватны.
    Ссылка
    BaZia
    online
      BaZia, 19.03.2021 11:26
    +2
    Це просто жах він його просто спотворив, покарання має бути жорсткішим, матчів так на 5-6
    Ссылка
    AlexDSan
    online
      AlexDSan, 19.03.2021 11:24
    +2
    Добре, що очі на місці!! А ще Роя гівнюком виставляли в іншій статті. Ось справжній.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности