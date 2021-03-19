ФОТО 18+. Жуткое рассечение вратаря Славии, которого ударили шипами в лицо

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы пражская «Славия» на выезде обыграла «Рейнджерс» (2:0).
При счете 1:0 в пользу гостей полузащитник шотландского клуба Кемар Руф в совершенно диком прыжке влетел шипами прямо в лицо вратарю соперников. Ондржей Коларж после полученных повреждений продолжить матч не смог, а Руф, конечно же, был сразу удален.
Последствия такого удара можно увидеть на последнем фото, о чем думал Кемар, идя в такой стык, остается загадкой.
Также этот матч был омрачен еще и расистским скандалом.
ФОТО: Jaroslav Tvrdik
Источник — Sport.ua
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