ФОТО 18+. Жуткое рассечение вратаря Славии, которого ударили шипами в лицо

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы пражская «Славия» на выезде обыграла «Рейнджерс» (2:0).



При счете 1:0 в пользу гостей полузащитник шотландского клуба Кемар Руф в совершенно диком прыжке влетел шипами прямо в лицо вратарю соперников. Ондржей Коларж после полученных повреждений продолжить матч не смог, а Руф, конечно же, был сразу удален.



Последствия такого удара можно увидеть на последнем фото, о чем думал Кемар, идя в такой стык, остается загадкой.



Также этот матч был омрачен еще и расистским скандалом.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine



ФОТО: Jaroslav Tvrdik