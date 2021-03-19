Георгий БУЩАН: «Не могу сказать, что нам за что-то стыдно»

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился впечатлениями от поединка Лиги Европы с «Вильярреалом» (0:2) и подвел черту еврокубковому сезону для киевлян.

- Немного присутствует огорчение, что не удалось забить и переломить ход игры. Но мы сегодня отдавались на поле полностью. У соперников было два момента, и они их использовали. Это говорит об уровне их опыта, которого мы только набираемся. Но мы не опускаем руки. Я надеюсь, мы сегодняшнюю игру забудем и будем готовиться к чемпионату и Кубку страны.

Мы все верим в то, что мы делаем. Сегодня это не получилось, но для нас это огромный опыт. У нас молодая команда, молодая оборона. Конечно, хотелось сыграть лучше, но, если говорить в целом, и всю евроосень, и евровесну мы отдавались полностью, я благодарен команде за это. У нас еще все впереди.

- Пропущенных мячей можно было избежать?

- Вообще, в принципе в футболе, наверное, можно не пропускать голы, но на то это и футбол – он складывается из ошибок, микро-моментов. То же самое было и в Киеве. И там можно было избежать пропущенных голов, и сегодня. Возможно, нам не хватило опыта, но мы не опускаем головы и двигаемся дальше.

- За что в этом еврокубковом сезоне вам стыдно, а чем вы гордитесь?

- Не могу сказать, что нам стыдно за что-то. Наверное, могли дома навязать больше борьбы и «Ювентусу», и «Барселоне». А горжусь тем, что мы наконец-то пробились в Лигу чемпионов, играли с великими командами, игроками, проявляли себя с наилучшей стороны. Повторюсь, возможно, нам не хватило опыта, но мы двигаемся в этом направлению и думаю, что в будущем нас будут ждать успехи. Я в этом уверен.