Георгий БУЩАН: «Не могу сказать, что нам за что-то стыдно»

Вратарь «Динамо» подвел итоги еврокубкового сезона для киевской команды

  • 19.03.2021 10:13
  • 774 просмотра
  • 3 комментария
Георгий БУЩАН: «Не могу сказать, что нам за что-то стыдно»
© ФК Динамо Киев. Георгий Бущан

Голкипер «Динамо» Георгий Бущан поделился впечатлениями от поединка Лиги Европы с «Вильярреалом» (0:2) и подвел черту еврокубковому сезону для киевлян.

- Немного присутствует огорчение, что не удалось забить и переломить ход игры. Но мы сегодня отдавались на поле полностью. У соперников было два момента, и они их использовали. Это говорит об уровне их опыта, которого мы только набираемся. Но мы не опускаем руки. Я надеюсь, мы сегодняшнюю игру забудем и будем готовиться к чемпионату и Кубку страны. 

Мы все верим в то, что мы делаем. Сегодня это не получилось, но для нас это огромный опыт. У нас молодая команда, молодая оборона. Конечно, хотелось сыграть лучше, но, если говорить в целом, и всю евроосень, и евровесну мы отдавались полностью, я благодарен команде за это. У нас еще все впереди.

- Пропущенных мячей можно было избежать?
- Вообще, в принципе в футболе, наверное, можно не пропускать голы, но на то это и футбол – он складывается из ошибок, микро-моментов. То же самое было и в Киеве. И там можно было избежать пропущенных голов, и сегодня. Возможно, нам не хватило опыта, но мы не опускаем головы и двигаемся дальше.

- За что в этом еврокубковом сезоне вам стыдно, а чем вы гордитесь?
- Не могу сказать, что нам стыдно за что-то. Наверное, могли дома навязать больше борьбы и «Ювентусу», и «Барселоне». А горжусь тем, что мы наконец-то пробились в Лигу чемпионов, играли с великими командами, игроками, проявляли себя с наилучшей стороны. Повторюсь, возможно, нам не хватило опыта, но мы двигаемся в этом направлению и думаю, что в будущем нас будут ждать успехи. Я в этом уверен.

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.03.2021 11:05
    0
    иногда лучше жевать чем говорить, тем более дело не в футбольном опыте, а в футбольном мастерстве, которого вам, ребятки, никогда не достичь!
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    Bismuth
    online
      Bismuth, 19.03.2021 11:02
    +2
    Надо было с нами у мониторов сидеть
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    PETP0
    online
      PETP0, 19.03.2021 10:59
    -1
    Да понятно, что вам не стыдно ибо вам просто пох на все. Пох на то какой клуб вы представляете, пох на то, что вы играете за честь своей страны, пох на то, что у футболистов играющих в Динамо должны быть яйца и они не должны производить на поле впечатление терпил и мальчиков для битья, с которыми соперник может делать все что захочет, а они даже и не думают сопротивляться, пох на болельщиков и на то, что они думают о вашей игре. Бабосики то капают, хули еще надо. Конечно вам не стыдно, Жорик, вне всякого сомнения. Вот только это палка о двух концах, уже становится пох на вас и вашу игру.
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    Bismuth
    online
      Bismuth, 19.03.2021 11:02
    +2
    Надо было с нами у мониторов сидеть
    Ссылка
    Михаил Степанов
    online
      Михаил Степанов, 19.03.2021 11:05
    0
    иногда лучше жевать чем говорить, тем более дело не в футбольном опыте, а в футбольном мастерстве, которого вам, ребятки, никогда не достичь!
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