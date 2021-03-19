ЦИФРА ДНЯ. Супряга не забивает за Динамо более 1000 минут

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга продлил свою неутешительную серию без забитых голов. Выездной матч против «Вильярреала» стал для форварда 21-м сухим подряд.
В последний раз Супряга забивал еще 23 сентября 2020 года, когда киевляне обыграли на выезде «Гент» (2:1). С тех пор прошло 178 дней, а Владислав за это время провел на поле 1 018 минут и нанес всего 12 ударов по воротам.
Любопытно, что один из самых талантливых нападающих страны не забивал и в контрольных матчах «Динамо». На зимних сборах Владислав Супряга отыграл восемь матчей, в которых провел на поле 315 минут.
Источник — zbirna.com
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bonv, 24.09.2020 20:52+8
Ще пару голів в ЛЧ заб"є і ціна суттєво виросте..
Віталій Яценко, 24.09.2020 20:58+8
Після вчорашньої гри Супряга додав у ціні мінімум 3 млн. Тому точно менше 18 зараз не захочуть вже. Команда йде в груповий етап ЛЧ. Є форвард, який там буде лише зростати в ціні. Не бачу сенсу взагалі його продавати зараз, бо по суті він один форвард потрібної якості і альтернативи гідної у Динамо немає.\
Maslyaspor, 24.09.2020 20:49+7
Якби сильно хотіли вже б дали 15 лямів а так жують-жують дочекаються євро 2020 тоді і за 20 купити не зможуть.
Олег Тимофеюк, 24.09.2020 20:47-15
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сурок шубный Бога должен благодарить, что за это бревно дают хотя бы какие-то деньги.
Maks7777, 25.09.2020 03:35-1
После поражения в первом же матчи лч ,и не забив не одного гола в групе Дк и бесплатно в аренду не кто его не возьмёт))))
bonv, 24.09.2020 20:52+8
Ще пару голів в ЛЧ заб"є і ціна суттєво виросте..
Віталій Яценко, 24.09.2020 20:58+8
Після вчорашньої гри Супряга додав у ціні мінімум 3 млн. Тому точно менше 18 зараз не захочуть вже. Команда йде в груповий етап ЛЧ. Є форвард, який там буде лише зростати в ціні. Не бачу сенсу взагалі його продавати зараз, бо по суті він один форвард потрібної якості і альтернативи гідної у Динамо немає.\
Maslyaspor, 24.09.2020 20:49+7
Якби сильно хотіли вже б дали 15 лямів а так жують-жують дочекаються євро 2020 тоді і за 20 купити не зможуть.
Олег Тимофеюк, 24.09.2020 20:47-15
Свернуть
сурок шубный Бога должен благодарить, что за это бревно дают хотя бы какие-то деньги.
Maks7777, 25.09.2020 03:35-1
После поражения в первом же матчи лч ,и не забив не одного гола в групе Дк и бесплатно в аренду не кто его не возьмёт))))
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