ЦИФРА ДНЯ. Супряга не забивает за Динамо более 1000 минут

Нападающий киевлян уже полгода на сухом пайке

  • 19.03.2021 09:44
  • 433 просмотра
  • 6 комментариев
ЦИФРА ДНЯ. Супряга не забивает за Динамо более 1000 минут
© ФК Динамо Киев. Владислав Супряга

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга продлил свою неутешительную серию без забитых голов. Выездной матч против «Вильярреала» стал для форварда 21-м сухим подряд.
 
В последний раз Супряга забивал еще 23 сентября 2020 года, когда киевляне обыграли на выезде «Гент» (2:1). С тех пор прошло 178 дней, а Владислав за это время провел на поле 1 018 минут и нанес всего 12 ударов по воротам.
 
Любопытно, что один из самых талантливых нападающих страны не забивал и в контрольных матчах «Динамо». На зимних сборах Владислав Супряга отыграл восемь матчей, в которых провел на поле 315 минут.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — zbirna.com

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.03.2021 10:03
    0
    UKRAINE FAN, 19.03.2021 10:01
    И того Максимка и Тимофей самые адекватные на этом сайте
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 19.03.2021 10:01
    0
    И того Максимка и Тимофей самые адекватные на этом сайте
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 19.03.2021 10:01
    0
    Коментарии по с веток когда его продавали в Болонью. Говорят о том что болелы динамо неадекватные а а от фаны шахтера как в воду глядели.
    bonv, 24.09.2020 20:52+8
    Ще пару голів в ЛЧ заб"є і ціна суттєво виросте..
    Віталій Яценко, 24.09.2020 20:58+8
    Після вчорашньої гри Супряга додав у ціні мінімум 3 млн. Тому точно менше 18 зараз не захочуть вже. Команда йде в груповий етап ЛЧ. Є форвард, який там буде лише зростати в ціні. Не бачу сенсу взагалі його продавати зараз, бо по суті він один форвард потрібної якості і альтернативи гідної у Динамо немає.\
    Maslyaspor, 24.09.2020 20:49+7
    Якби сильно хотіли вже б дали 15 лямів а так жують-жують дочекаються євро 2020 тоді і за 20 купити не зможуть.
    Олег Тимофеюк, 24.09.2020 20:47-15
    Свернуть
    сурок шубный Бога должен благодарить, что за это бревно дают хотя бы какие-то деньги.
    Maks7777, 25.09.2020 03:35-1
    После поражения в первом же матчи лч ,и не забив не одного гола в групе Дк и бесплатно в аренду не кто его не возьмёт))))
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.03.2021 09:58
    0
    рекАрдсмен, бл*
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 19.03.2021 09:52
    0
    Болонья мабуть перехрестилась, що їм не вдалося придбати цього ТОП форварда.
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 19.03.2021 09:50
    +1
    Чепушило
    Ссылка
    Максим Кравченко
    online
      Максим Кравченко, 19.03.2021 09:50
    +1
    Чепушило
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
      Ёкарный Бабай, 19.03.2021 10:03
    0
    UKRAINE FAN, 19.03.2021 10:01
    И того Максимка и Тимофей самые адекватные на этом сайте
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 19.03.2021 10:01
    0
    И того Максимка и Тимофей самые адекватные на этом сайте
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 19.03.2021 10:01
    0
    Коментарии по с веток когда его продавали в Болонью. Говорят о том что болелы динамо неадекватные а а от фаны шахтера как в воду глядели.
    bonv, 24.09.2020 20:52+8
    Ще пару голів в ЛЧ заб"є і ціна суттєво виросте..
    Віталій Яценко, 24.09.2020 20:58+8
    Після вчорашньої гри Супряга додав у ціні мінімум 3 млн. Тому точно менше 18 зараз не захочуть вже. Команда йде в груповий етап ЛЧ. Є форвард, який там буде лише зростати в ціні. Не бачу сенсу взагалі його продавати зараз, бо по суті він один форвард потрібної якості і альтернативи гідної у Динамо немає.\
    Maslyaspor, 24.09.2020 20:49+7
    Якби сильно хотіли вже б дали 15 лямів а так жують-жують дочекаються євро 2020 тоді і за 20 купити не зможуть.
    Олег Тимофеюк, 24.09.2020 20:47-15
    Свернуть
    сурок шубный Бога должен благодарить, что за это бревно дают хотя бы какие-то деньги.
    Maks7777, 25.09.2020 03:35-1
    После поражения в первом же матчи лч ,и не забив не одного гола в групе Дк и бесплатно в аренду не кто его не возьмёт))))
    Ссылка
    Муґунот Уух
    online
      Муґунот Уух, 19.03.2021 09:58
    0
    рекАрдсмен, бл*
    Ссылка
    VVO
    online
      VVO, 19.03.2021 09:52
    0
    Болонья мабуть перехрестилась, що їм не вдалося придбати цього ТОП форварда.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности