ЦИФРА ДНЯ. Супряга не забивает за Динамо более 1000 минут

Нападающий «Динамо» Владислав Супряга продлил свою неутешительную серию без забитых голов. Выездной матч против «Вильярреала» стал для форварда 21-м сухим подряд.



В последний раз Супряга забивал еще 23 сентября 2020 года, когда киевляне обыграли на выезде «Гент» (2:1). С тех пор прошло 178 дней, а Владислав за это время провел на поле 1 018 минут и нанес всего 12 ударов по воротам.



Любопытно, что один из самых талантливых нападающих страны не забивал и в контрольных матчах «Динамо». На зимних сборах Владислав Супряга отыграл восемь матчей, в которых провел на поле 315 минут.