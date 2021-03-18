Луиш КАШТРУ: «В первом тайме мы полностью доминировали»

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итог ответного матча с «Ромой» (1:2).



«В первом тайме мы полностью доминировали. Было огромное количество моментов, которые можно было реализовывать. Почувствовали некоторую несправедливость в перерыве, потому что мы нанесли 4 удара, 70% владения мячом, много выигранных единоборств, правильное позиционирование команды с выполнением установки.



Во втором тайме гол «Ромы» практически выбросил нас из соревнования. Психологическая составляющая заставляла нас терять уверенность. У нас была возможность среагировать, но не добились результата, которого хотели.



Не выиграли. А потом еще гол плюс пенальти на Матвиенко, который мог привести матч к ничьей, если бы его поставили. Поздравляю «Рому» и желаю большой удачи в будущем.



Согласен с накопленной физической усталостью плюс психологической. Потому что все проходит для нас не лучшим образом. У нас очень много моментов, когда удача от нас отворачивается. А мы знаем, что удача – важная составляющая в футболе.



Происходят такие вещи, как второй гол «Ромы», который практически убил все наши надежды, чтобы добиться преимущества хотя бы в этом матче. Мы знали, что у них очень сильная оборона», - сказал Каштру.