Шахтер Донецк
1 : 2
Рома
18.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Луиш КАШТРУ: «В первом тайме мы полностью доминировали»

Главный тренер «Шахтера» считает, что было огромное количество моментов

  • 18.03.2021 23:53
  • 954 просмотра
  • 16 комментариев
Луиш КАШТРУ: «В первом тайме мы полностью доминировали»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру подвел итог ответного матча с «Ромой» (1:2).
 
«В первом тайме мы полностью доминировали. Было огромное количество моментов, которые можно было реализовывать. Почувствовали некоторую несправедливость в перерыве, потому что мы нанесли 4 удара, 70% владения мячом, много выигранных единоборств, правильное позиционирование команды с выполнением установки.
 
Во втором тайме гол «Ромы» практически выбросил нас из соревнования. Психологическая составляющая заставляла нас терять уверенность. У нас была возможность среагировать, но не добились результата, которого хотели.
 
Не выиграли. А потом еще гол плюс пенальти на Матвиенко, который мог привести матч к ничьей, если бы его поставили. Поздравляю «Рому» и желаю большой удачи в будущем.
 
Согласен с накопленной физической усталостью плюс психологической. Потому что все проходит для нас не лучшим образом. У нас очень много моментов, когда удача от нас отворачивается. А мы знаем, что удача – важная составляющая в футболе.
 
Происходят такие вещи, как второй гол «Ромы», который практически убил все наши надежды, чтобы добиться преимущества хотя бы в этом матче. Мы знали, что у них очень сильная оборона», - сказал Каштру.

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Источник — Футбол 1/2/3

(4 голоса)

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Комментарии
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 19.03.2021 00:52
    0
    ZAKARPATFAN, 19.03.2021 00:36
    С Фонсекой тоже была похожая история. 4:1 от Айнтрахта и потом 2:2. Но самое обидное поражение было от Янг Бойза. Но зато Фонсека Наполи выбил из ЛЧ и вывел Шахту в 1/8 ЛЧ, где уступили Роме за счёт их гола на выезде.
    Тут, в первую очередь качество игры, я такого Шахтера с конца 90 х не помню, очень слабый. Если к Динамо я привык, особенно за последние лет 10, то Шахтер в таком пике, которого ещё не было за последние лет 25
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 19.03.2021 00:49
    0
    Какой ещё пенальти на Матвиенко? Там было нападение на вратаря
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.03.2021 00:49
    0
    Cityzen83, 19.03.2021 00:29
    Ну Каштру конечно молоток, какое доминирование? Где слова про полуфинал, + 23 и победы над Реалом? Уж очень сильно уже Лексика прошлогоднего мне напоминает. Убил полностью игру команды. У кротов такого и не припомню, был Шустер, который 5-1 австрийцам летел, но его сразу выперли, тогда Ахмет мог нормально так папу лямов за неустойку заплатить, сейчас другие времена.
    А чем сейчас другие времена для рыжего? Учитывая. что он свое состояние увеличивает на данный момент?
    Да был момент, когда он терял, но сейчас пошёл в обратную сторону.
    Может любовь к игрушке подостыла?
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 19.03.2021 00:39
    0
    Отставка!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 19.03.2021 00:36
    0
    Cityzen83, 19.03.2021 00:29
    Ну Каштру конечно молоток, какое доминирование? Где слова про полуфинал, + 23 и победы над Реалом? Уж очень сильно уже Лексика прошлогоднего мне напоминает. Убил полностью игру команды. У кротов такого и не припомню, был Шустер, который 5-1 австрийцам летел, но его сразу выперли, тогда Ахмет мог нормально так папу лямов за неустойку заплатить, сейчас другие времена.
    С Фонсекой тоже была похожая история. 4:1 от Айнтрахта и потом 2:2. Но самое обидное поражение было от Янг Бойза. Но зато Фонсека Наполи выбил из ЛЧ и вывел Шахту в 1/8 ЛЧ, где уступили Роме за счёт их гола на выезде.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 19.03.2021 00:29
    +3
    Ну Каштру конечно молоток, какое доминирование? Где слова про полуфинал, + 23 и победы над Реалом? Уж очень сильно уже Лексика прошлогоднего мне напоминает. Убил полностью игру команды. У кротов такого и не припомню, был Шустер, который 5-1 австрийцам летел, но его сразу выперли, тогда Ахмет мог нормально так папу лямов за неустойку заплатить, сейчас другие времена.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 19.03.2021 00:24
    +4
    Доминировали по владению мячом на своей половине поле. Получались отличные передачи назад вместо ключевых передач на обострение, просто супер доминирование.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 19.03.2021 00:21
    0
    nicksaf, 18.03.2021 23:58
    И Шотландию мы не перегнали, если шахтё опять вытянут на чемпионство, то будет квалификация, нет уже турнира ЛЧ и нет тех денег более.
    В этом году чемпион напрямую попадает в ЛЧ. Хватит тупить.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 19.03.2021 00:21
    +1
    Луїш КАШТРУ: «У першому таймі ми повністю домінували»
    Как из фильма ширли мырли ''Я этого п"д"ра в Химках видел деревянными членами торговал" Это про Каштру невменяемый чувак.
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 19.03.2021 00:15
    +4
    так... для начала надо понять, во что они, по его мнению, вообще играли...
    может они реально доминировали
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.03.2021 00:11
    +11
    Не могу понять, он неадекватный человек или сумашедший оптимист
    Ссылка
    andrei saenko
      andrei saenko, 18.03.2021 23:59
    +11
    Шо ты мелишь,доминировали, счёт по сумме двух матчей 5-1,доминатор херов, шахтёр до сих пор празднует победу над Реалом. Гнать надо Каштру, пока что то осталось ещё.
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 18.03.2021 23:58
    +4
    И Шотландию мы не перегнали, если шахтё опять вытянут на чемпионство, то будет квалификация, нет уже турнира ЛЧ и нет тех денег более.
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 18.03.2021 23:57
    +10
    Жесть. Он не в адеквате. Шахтёры, желаю вам побыстрее толкового тренера
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.03.2021 23:56
    +6
    В отставку давай уже подавай, философ.
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 19.03.2021 00:11
    +11
    Не могу понять, он неадекватный человек или сумашедший оптимист
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 18.03.2021 23:59
    +11
    Шо ты мелишь,доминировали, счёт по сумме двух матчей 5-1,доминатор херов, шахтёр до сих пор празднует победу над Реалом. Гнать надо Каштру, пока что то осталось ещё.
    Ссылка
    Maximus
    online
      Maximus, 18.03.2021 23:57
    +10
    Жесть. Он не в адеквате. Шахтёры, желаю вам побыстрее толкового тренера
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 18.03.2021 23:56
    +6
    В отставку давай уже подавай, философ.
    Ссылка
    Вадим Максимов
    online
      Вадим Максимов, 19.03.2021 00:24
    +4
    Доминировали по владению мячом на своей половине поле. Получались отличные передачи назад вместо ключевых передач на обострение, просто супер доминирование.
    Ссылка
    Pavel Yakimovich
    online
      Pavel Yakimovich, 19.03.2021 00:15
    +4
    так... для начала надо понять, во что они, по его мнению, вообще играли...
    может они реально доминировали
    Ссылка
    nicksaf
    online
      nicksaf, 18.03.2021 23:58
    +4
    И Шотландию мы не перегнали, если шахтё опять вытянут на чемпионство, то будет квалификация, нет уже турнира ЛЧ и нет тех денег более.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 19.03.2021 00:29
    +3
    Ну Каштру конечно молоток, какое доминирование? Где слова про полуфинал, + 23 и победы над Реалом? Уж очень сильно уже Лексика прошлогоднего мне напоминает. Убил полностью игру команды. У кротов такого и не припомню, был Шустер, который 5-1 австрийцам летел, но его сразу выперли, тогда Ахмет мог нормально так папу лямов за неустойку заплатить, сейчас другие времена.
    Ссылка
    BekXan
      BekXan, 19.03.2021 00:21
    +1
    Луїш КАШТРУ: «У першому таймі ми повністю домінували»
    Как из фильма ширли мырли ''Я этого п"д"ра в Химках видел деревянными членами торговал" Это про Каштру невменяемый чувак.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 19.03.2021 00:52
    0
    ZAKARPATFAN, 19.03.2021 00:36
    С Фонсекой тоже была похожая история. 4:1 от Айнтрахта и потом 2:2. Но самое обидное поражение было от Янг Бойза. Но зато Фонсека Наполи выбил из ЛЧ и вывел Шахту в 1/8 ЛЧ, где уступили Роме за счёт их гола на выезде.
    Тут, в первую очередь качество игры, я такого Шахтера с конца 90 х не помню, очень слабый. Если к Динамо я привык, особенно за последние лет 10, то Шахтер в таком пике, которого ещё не было за последние лет 25
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 19.03.2021 00:49
    0
    Какой ещё пенальти на Матвиенко? Там было нападение на вратаря
    Ссылка
    adidas777
    online
      adidas777, 19.03.2021 00:49
    0
    Cityzen83, 19.03.2021 00:29
    Ну Каштру конечно молоток, какое доминирование? Где слова про полуфинал, + 23 и победы над Реалом? Уж очень сильно уже Лексика прошлогоднего мне напоминает. Убил полностью игру команды. У кротов такого и не припомню, был Шустер, который 5-1 австрийцам летел, но его сразу выперли, тогда Ахмет мог нормально так папу лямов за неустойку заплатить, сейчас другие времена.
    А чем сейчас другие времена для рыжего? Учитывая. что он свое состояние увеличивает на данный момент?
    Да был момент, когда он терял, но сейчас пошёл в обратную сторону.
    Может любовь к игрушке подостыла?
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 19.03.2021 00:39
    0
    Отставка!
    Ссылка
    ZAKARPATFAN
    online
      ZAKARPATFAN, 19.03.2021 00:36
    0
    Cityzen83, 19.03.2021 00:29
    Ну Каштру конечно молоток, какое доминирование? Где слова про полуфинал, + 23 и победы над Реалом? Уж очень сильно уже Лексика прошлогоднего мне напоминает. Убил полностью игру команды. У кротов такого и не припомню, был Шустер, который 5-1 австрийцам летел, но его сразу выперли, тогда Ахмет мог нормально так папу лямов за неустойку заплатить, сейчас другие времена.
    С Фонсекой тоже была похожая история. 4:1 от Айнтрахта и потом 2:2. Но самое обидное поражение было от Янг Бойза. Но зато Фонсека Наполи выбил из ЛЧ и вывел Шахту в 1/8 ЛЧ, где уступили Роме за счёт их гола на выезде.
    Ссылка
    Cityzen83
    online
      Cityzen83, 19.03.2021 00:21
    0
    nicksaf, 18.03.2021 23:58
    И Шотландию мы не перегнали, если шахтё опять вытянут на чемпионство, то будет квалификация, нет уже турнира ЛЧ и нет тех денег более.
    В этом году чемпион напрямую попадает в ЛЧ. Хватит тупить.
    Ссылка
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