Сергей КРИВЦОВ: «Для команд из Украины повторы даже не смотрят»

Защитник «Шахтера» – о втором поражении «Роме»

  • 18.03.2021 23:17
  • 348 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей КРИВЦОВ: «Для команд из Украины повторы даже не смотрят»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Капитан «Шахтера» Сергей Кривцов прокомментировал поражение «Роме» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы (1:2).
 
«После первой провальной игры знали, что дома нельзя было пропускать, пытались играть в свой футбол, забить быстрой гол, чтобы было легче, но «Рома» играла по счету, пытались не допускать ошибки.
 
После пропущенного мяча понимали, что уже вряд ли сможем отыграться по сумме двух матчей и просто пытались уже насладиться игрой и показать свой футбол.
 
Во втором тайме быстро пропустили мяч, на второй минуте тайма. Тут гол на выезде играет большое значение, учитывая, что мы в гостях забили ноль.
 
У нас уже стали большие разрывы между линиями, пропустили много контратак в конце. Пошли ва-банк, хотели спасти матч, выиграть хотели. Пошли в атаку, а попали в плен.
 
Матвиенко сказал, что как минимум положил ему руку на плечо. Есть такие моменты, что для команд из Украины и стран бывшего СНГ, что повторы даже не смотрят. Хочу еще раз посмотреть момент, чтобы самому убедиться – правильно или нет.
 
Остались смазанные впечатления от евросезона. Я большинство матчей провел на карантине. Выход из такой группы в Лиге чемпионов – большое достижение. Мы хотели дойти дальше. Старались пройти. Но «Рома» была сильнее, как и в прошлом матче», – сказал Кривцов.

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 18.03.2021 23:22
    +1
    Де вы такие деревянные рождаетесь и ещё разсуждает бревно.
    Ссылка
    Виктор Андрущик
    online
      Виктор Андрущик, 18.03.2021 23:22
    +1
    Де вы такие деревянные рождаетесь и ещё разсуждает бревно.
    Ссылка
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