Марта КОСТЮК: «У нашей сборной велики шансы на успех в матче с японками»

Украинская теннисистка – о предстоящем матче Кубка Билли Джин Кинг

  • 18.03.2021 19:56
  • 90 просмотров
  • 0 комментариев
Марта КОСТЮК: «У нашей сборной велики шансы на успех в матче с японками»
© Инстаграм Марты Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала перенос командной встречи с Японией в Кубке Билли Джин Кинг на домашние корты.
 
«Даже если бы матч проходил в Японии, я бы все равно играла, несмотря на то, что это не сильно вписывалось бы в график. Потом сразу же надо было бы лететь в Европу и переходить с харда на грунт, но, тем не менее, я была готова выступать. Поэтому перенос матч в Украину только улучшил ситуацию. То, что мы будем играть на грунте в начале грунтового сезона, считаю, что это для всех плюс.
 
Думаю, что у нашей сборной велики шансы на успех в матче с японками, потому что Элина Свитолина очень хорошо играет на этом покрытии. А теннисистки из Японии играют на грунте довольно одинаково, низко, плоско, для них это не такое комфортное покрытие. В этом плане, думаю, что у нас очень большое преимущество перед нашими соперницами.
 
Лично я выступала в Черноморске много лет назад, играла турнир, когда мне было лет 8 или 9. Воспоминания не самые позитивные из-за того, что я проиграла (смеется). Но это было давно, я мало что помню. Летом 2016 года я приезжала в Черноморск на пару дней отдохнуть к друзьям и была на тех кортах несколько раз. Еще я очень довольна, что у нас будет возможность несколько дней провести на море. Там хорошие корты и организация на высшем уровне. Я очень рада, что турнир будет проходить со зрителями, поддержка будет сумасшедшая, наши болельщики самые лучшие в мире. Поэтому жду поддержки на трибунах и верю в нас как никогда», – сказала Костюк.

Встреча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг Украина – Япония пройдет 16-17 апреля в Черноморске.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности