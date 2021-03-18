Марта КОСТЮК: «У нашей сборной велики шансы на успех в матче с японками»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала перенос командной встречи с Японией в Кубке Билли Джин Кинг на домашние корты.



«Даже если бы матч проходил в Японии, я бы все равно играла, несмотря на то, что это не сильно вписывалось бы в график. Потом сразу же надо было бы лететь в Европу и переходить с харда на грунт, но, тем не менее, я была готова выступать. Поэтому перенос матч в Украину только улучшил ситуацию. То, что мы будем играть на грунте в начале грунтового сезона, считаю, что это для всех плюс.



Думаю, что у нашей сборной велики шансы на успех в матче с японками, потому что Элина Свитолина очень хорошо играет на этом покрытии. А теннисистки из Японии играют на грунте довольно одинаково, низко, плоско, для них это не такое комфортное покрытие. В этом плане, думаю, что у нас очень большое преимущество перед нашими соперницами.



Лично я выступала в Черноморске много лет назад, играла турнир, когда мне было лет 8 или 9. Воспоминания не самые позитивные из-за того, что я проиграла (смеется). Но это было давно, я мало что помню. Летом 2016 года я приезжала в Черноморск на пару дней отдохнуть к друзьям и была на тех кортах несколько раз. Еще я очень довольна, что у нас будет возможность несколько дней провести на море. Там хорошие корты и организация на высшем уровне. Я очень рада, что турнир будет проходить со зрителями, поддержка будет сумасшедшая, наши болельщики самые лучшие в мире. Поэтому жду поддержки на трибунах и верю в нас как никогда», – сказала Костюк.

Встреча плей-офф Кубка Билли Джин Кинг Украина – Япония пройдет 16-17 апреля в Черноморске.