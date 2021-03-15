Кубок Билли Джин Кинг. Украина сыграет с Японией в Черноморске 16-17 апреля

Поединок в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг между женскими сборными Украины и Японии, который ранее несколько раз переносился, состоится 16-17 апреля в Черноморске.

Волей жеребьевки хозяевами встречи должны были стать японки, однако власти страны полностью закрыла свои границы для иностранцев, в том числе и для спортсменов.

Планируется, что матчи смогут посетить болельщики, но в ограниченном количестве. Команды сразятся за места в квалификации Финала Кубка Билли Джин Кинг-2022.

Напомним, ранее Свитолина подтвердила желание играть за сборную против Японии.