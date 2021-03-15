Кубок Билли Джин Кинг. Украина сыграет с Японией в Черноморске 16-17 апреля

Изначально встреча должна была состояться в 2020 году в Японии

  • 15.03.2021 13:40
  • 323 просмотра
  • 2 комментария
Кубок Билли Джин Кинг. Украина сыграет с Японией в Черноморске 16-17 апреля
© Sport.ua

Поединок в рамках квалификации Кубка Билли Джин Кинг между женскими сборными Украины и Японии, который ранее несколько раз переносился, состоится 16-17 апреля в Черноморске.

Волей жеребьевки хозяевами встречи должны были стать японки, однако власти страны полностью закрыла свои границы для иностранцев, в том числе и для спортсменов.

Планируется, что матчи смогут посетить болельщики, но в ограниченном количестве. Команды сразятся за места в квалификации Финала Кубка Билли Джин Кинг-2022.

Напомним, ранее Свитолина подтвердила желание играть за сборную против Японии.

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Источник — Федерация тенниса Украины

(2 голоса)

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Комментарии
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 15.03.2021 14:10
    +1
    Al Zolo, 15.03.2021 13:55
    Вопрос ток оин-приедет ли Осака-если а-то без вариантов для нас если -нет то для них
    А Осака шось хоч краплю показувала хоч колись на грунті?? В нормальных умовах на грунті наші мають вчисту перегравати Японію..
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 15.03.2021 13:55
    0
    Вопрос ток оин-приедет ли Осака-если а-то без вариантов для нас если -нет то для них
    Ссылка
    Serhio Ramos
    online
      Serhio Ramos, 15.03.2021 14:10
    +1
    Al Zolo, 15.03.2021 13:55
    Вопрос ток оин-приедет ли Осака-если а-то без вариантов для нас если -нет то для них
    А Осака шось хоч краплю показувала хоч колись на грунті?? В нормальных умовах на грунті наші мають вчисту перегравати Японію..
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 15.03.2021 13:55
    0
    Вопрос ток оин-приедет ли Осака-если а-то без вариантов для нас если -нет то для них
    Ссылка
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