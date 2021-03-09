Свитолина подтвердила желание играть за сборную против Японии

Первая ракетка Украины планирует защищать цвет флага в Кубке Билли Джин Кинг

  • 09.03.2021 22:30
  • 908 просмотров
  • 3 комментария
Свитолина подтвердила желание играть за сборную против Японии
© UkrTennis. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина подтвердила желание выступить в составе сборной Украины в матче против команды Японии. Также 26-летняя украинка назвала турниры, на которых она планирует сыграть весной.

«На данный момент я собираюсь сыграть в Майами и потом, надеюсь, что сыграю в Кубке Федерации, пока мы точно не знаем, где будет матч, но изначально он запланирован в Японии. И дальше я не знаю, где начну свой грунтовый сезон, но я точно сыграю в Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос», – сказала Свитолина

Матч Кубка Билли Джин Кинг (ранее Кубок Федерации) Япония – Украина пройдет 16-17 апреля. Японская сторона планирует принять украинок в городе Мики.

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Источник — Большой теннис Украины

(3 голоса)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 09.03.2021 23:54
    0
    Тільки не це
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 09.03.2021 23:11
    -1
    Може не надо. Пусть подумает.
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    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 09.03.2021 22:35
    +1
    Ну дуже на Олімпіаду хоче...
    Ссылка
    Serhiy (Миколаїв)
    online
      Serhiy (Миколаїв), 09.03.2021 22:35
    +1
    Ну дуже на Олімпіаду хоче...
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 09.03.2021 23:54
    0
    Тільки не це
    Ссылка
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