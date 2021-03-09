Свитолина подтвердила желание играть за сборную против Японии

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина подтвердила желание выступить в составе сборной Украины в матче против команды Японии. Также 26-летняя украинка назвала турниры, на которых она планирует сыграть весной.

«На данный момент я собираюсь сыграть в Майами и потом, надеюсь, что сыграю в Кубке Федерации, пока мы точно не знаем, где будет матч, но изначально он запланирован в Японии. И дальше я не знаю, где начну свой грунтовый сезон, но я точно сыграю в Мадриде, Риме и на Ролан Гаррос», – сказала Свитолина

Матч Кубка Билли Джин Кинг (ранее Кубок Федерации) Япония – Украина пройдет 16-17 апреля. Японская сторона планирует принять украинок в городе Мики.