Илья МАРЧЕНКО: «Было бы хорошо сыграть со Стаховским в полуфинале»

Украинский теннисист Илья Марченко (№167 ATP) прокомментировал для Sport.ua победу над экс-десятой ракеткой мира Люком Пуем на пути в четвертьфинал челленджера в итальянской Биелле.

Стоит отметить, что француз пропустил практически весь прошлый сезон, залечивая травму локтя.



- Как сегодня складывался матч, за счет чего удалось так уверенно победить?

- Пуй в основном давил и время от времени ошибался. Я же принимал, подавал и защищался. Но делал это на высоком уровне. Подача очень сильно выручала сегодня. Плюс у меня в последнее время результаты получше, чем у него, поэтому уверенности было больше.

- Как Люка выглядит после возвращения?

- Не понаслышке знаю, как тяжело возвращаться. Он долго не играл, а если тебе не хватает игровой практики или где-то не уверен, то класса выигрывать матчи даже на челленжерах не хватает. Вы же видите на примере Маррея, Сока и того же Карацева, что уровень на челленжерах и АТР не такой уж и разный.

- Как относитесь к тому, что продолжили заморозку рейтинга до середины августа?

- Безусловно, я в невыгодных условиях. У меня и так ничего особо не горит до осени, я бы позиции свои мог только улучшать. Сейчас же это будет сложнее. Тяжелый вопрос как лучше поступить с рейтингом. Я не знаю на него ответ.

- По сетке можете сразиться в полуфинале со Стаховским. Есть какая-то дополнительная мотивация пройти следующую стадию, чтобы против него сыграть?

- Да, но для этого и ему, и мне надо победить. Сыграем – хорошо. Значит кто-то из нас будет в финале.

- После успешных матчей за сборную обычно присутствует эмоциональный подъем. На этот раз есть что-то подобное?

- Как я уже говорил, просто я хорошо играю в зале на харде. А матчи сборных в основном в это время. Сейчас я хорошо играл как до, так и после матчей Кубка Дэвиса. Но в любом случае у нас невероятная энергетика в сборной. На самом деле, мы команда даже когда за сборную не играем. У нас с Сергеем и Денисом (Молчановым - прим.) очень хорошие отношения, и мы проводим много времени вместе, когда играем одни и те же турниры.