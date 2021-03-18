Марченко одолел лидера посева на пути в четвертьфинал турнира в Италии

Украинский теннисист обыграл экс-десятую ракетку мира Люка Пуя

  • 18.03.2021 13:37
  • 437 просмотров
  • 3 комментария
Марченко одолел лидера посева на пути в четвертьфинал турнира в Италии
© Open Quimper. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№169 ATP) выиграл матч второго круга в рамках четвертого челленджера в Биелле.
 
В борьбе за выход в четвертьфинал украинец одолел экс-десятую ракетку мира Люку Пуя из Франции (№80 ATP), который возглавлял посев.
 
Биелла. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Люка Пуй (Франция) – 6:4, 6:3
 
В следующем раунде Илья сыграет против Зденека Коларжа из Чехии (№239 ATP) или Грегуара Баррера из Франции (№116 ATP).
 
Отметим, что Марченко на всех четырех челленджерах в Биелле доходил как минимум до 1/4 финала.

Ранее в 1/4 финала в Биелле вышел Сергей Стаховский

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 18.03.2021 13:54
    +1
    розійшовся не на жарт.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 18.03.2021 13:51
    0
    розійшолся то як!
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 18.03.2021 13:41
    +1
    Давай в 1/2 дербі.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 18.03.2021 13:54
    +1
    розійшовся не на жарт.
    Ссылка
    Александр Науменко
    online
      Александр Науменко, 18.03.2021 13:41
    +1
    Давай в 1/2 дербі.
    Ссылка
    Александр Ад
    online
      Александр Ад, 18.03.2021 13:51
    0
    розійшолся то як!
    Ссылка
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