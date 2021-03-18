Марченко одолел лидера посева на пути в четвертьфинал турнира в Италии

Украинский теннисист Илья Марченко (№169 ATP) выиграл матч второго круга в рамках четвертого челленджера в Биелле.
В борьбе за выход в четвертьфинал украинец одолел экс-десятую ракетку мира Люку Пуя из Франции (№80 ATP), который возглавлял посев.
Биелла. Второй круг
Илья Марченко (Украина) – Люка Пуй (Франция) – 6:4, 6:3
В следующем раунде Илья сыграет против Зденека Коларжа из Чехии (№239 ATP) или Грегуара Баррера из Франции (№116 ATP).
Отметим, что Марченко на всех четырех челленджерах в Биелле доходил как минимум до 1/4 финала.
Ранее в 1/4 финала в Биелле вышел Сергей Стаховский.
Источник — Sport.ua
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