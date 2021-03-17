Стаховский сыграет в четвертьфинале челленджера в Италии

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№195 ATP) выиграл второй поединок на четвертом челленджере в итальянской Биелле.
В матче второго круга украинец в трех сетах обыграл Марка-Андреа Хюслера из Швейцарии (№151 ATP).
Биелла. Второй круг
Сергей Стаховский (Украина) – Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) – 7:5, 3:6, 7:6(5)
В следующем раунде Стаховский сразится с победителем матча Йонаш Форейтек (№334 АТР) - Даниэль Мазур (№249 АТР).
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Источник — Sport.ua
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