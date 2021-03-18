Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «У Шахтера заметен спад»

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Рома», который пройдет сегодня, 18 марта:
«У «Шахтера», на мой взгляд, заметен спад в игровых компонентах. И это позволит «Роме» даже без нескольких ведущих игроков добиться в Киеве нужного результата.
Подспорьем для «горняков» могла стать поддержка болельщиков. Но из-за карантина трибуны «Олимпийского» будут закрыты, поэтому 12-й игрок не сможет помочь донетчанам».
Напомним, 3 марта «Агробизнес» Чижевского сенсационно выбил «Шахтер» из Кубка Украины.
Источник — zbirna.com
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