Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «У Шахтера заметен спад»

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Рома», который пройдет сегодня, 18 марта:

«У «Шахтера», на мой взгляд, заметен спад в игровых компонентах. И это позволит «Роме» даже без нескольких ведущих игроков добиться в Киеве нужного результата.

Подспорьем для «горняков» могла стать поддержка болельщиков. Но из-за карантина трибуны «Олимпийского» будут закрыты, поэтому 12-й игрок не сможет помочь донетчанам».

Напомним, 3 марта «Агробизнес» Чижевского сенсационно выбил «Шахтер» из Кубка Украины.