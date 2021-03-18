Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «У Шахтера заметен спад»

Наставник «Агробизнеса» - о матче «Шахтер» - «Рома»

  • 18.03.2021 16:33
  • 252 просмотра
  • 1 комментарий
Александр ЧИЖЕВСКИЙ: «У Шахтера заметен спад»
© fcab.com.ua. Александр Чижевский

Главный тренер «Агробизнеса» Александр Чижевский поделился своими ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» - «Рома», который пройдет сегодня, 18 марта:

«У «Шахтера», на мой взгляд, заметен спад в игровых компонентах. И это позволит «Роме» даже без нескольких ведущих игроков добиться в Киеве нужного результата.

Подспорьем для «горняков» могла стать поддержка болельщиков. Но из-за карантина трибуны «Олимпийского» будут закрыты, поэтому 12-й игрок не сможет помочь донетчанам».

Напомним, 3 марта «Агробизнес» Чижевского сенсационно выбил «Шахтер» из Кубка Украины.

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Источник — zbirna.com

(1 голос)

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Комментарии
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 18.03.2021 17:15
    0
    Та да, есть такое дело.
    Ссылка
    YOU OK?
    online
      YOU OK?, 18.03.2021 17:15
    0
    Та да, есть такое дело.
    Ссылка
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