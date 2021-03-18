В Интере вспышка коронавируса. Матч с Сассуоло перенесен

В команде уже четыре случая заражения подряд

  • 18.03.2021 15:21
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В Интере вспышка коронавируса. Матч с Сассуоло перенесен
© Getty Images/Global Images Ukraine. Стефан де Фрей

Сегодня «Интер» официально сообщил о еще двух случаях заражения коронавирусом среди игроков команды. Речь идет о защитнике Стефане де Фрее и хавбеке Матиасе Весино.

Таким образом, за последние три дня коронавирус был выявлен уже у четырех игроков «Интера». Ранее заразились капитан команды Самир Ханданович и защитник Данило д’Амброзио.

Получив эту информацию, органы здравоохранения Милана постановили приостановить любую деятельность команды как минимум на четыре дня. Это значит, что матч 28-го тура Серии А против «Сассуоло» в запланированную дату (суббота, 20 марта) не состоится.

Также «Интеру» было запрещено отпускать в национальные сборные своих игроков во время ближайшей паузы на матчи сборных.

Новая дата проведения матч «Интер» - «Сассуоло» пока что не известна. Но, с высокой долей вероятности, поединок состоится 7 апреля.

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Источник — ФК Интер

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