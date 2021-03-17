Капитан Интера Ханданович заразился коронавирусом

«Интер» официально сообщил о том, что капитан и основной вратарь команды Самир Ханданович сдал положительный тест на коронавирус. 36-летний словенец уже отправлен на самоизоляцию.
Это второй подряд случай коронавируса в команде. Вчера болезнь выявили у защитника Данило д’Амброзио. После этого вся команда сдала внеочередные тесты, и у Хандановича также была выявлена болезнь.
В нынешнем сезоне Ханданович провел 37 матчей за «Интер» во всех турнирах, в которых пропустил 39 голов и 10 раз оставлял свои ворота в неприкосновенности.
«Интер» лидирует в турнирной таблице Серии А с 9-очковым преимуществом над ближайшим преследователем, «Миланом». В воскресенье, 21 марта, команда Антонио Конте дома сыграет с «Сассуоло».
Источник — ФК Интер
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