Защитник Интера заразился коронавирусом

Болезнь выявили у Данило д’Амброзио

  • 16.03.2021 15:36
  • 396 просмотров
  • 0 комментариев
Защитник Интера заразился коронавирусом
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Интер» официально сообщил о том, что защитник команды Данило д’Амброзио сдал положительный тест на коронавирус.

Еще вчера вечером у игрока появились симптомы, после чего он сдал внеочередной тест на коронавирус. Сегодня утром стало известно, что тест оказался положительным. Игрок отправлен на самоизоляцию.

В нынешнем сезоне на счету д’Амброзио 3 гола в 19 матчах за «Интер» во всех турнирах. «Интер» сейчас лидирует в турнирной таблице Серии А с 9-очковым преимуществом над ближайшим преследователем, «Миланом». 14 марта команда Антонио Конте на выезде обыграла «Торино» 2:1.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Интер

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности