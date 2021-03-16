Защитник Интера заразился коронавирусом

«Интер» официально сообщил о том, что защитник команды Данило д’Амброзио сдал положительный тест на коронавирус.

Еще вчера вечером у игрока появились симптомы, после чего он сдал внеочередной тест на коронавирус. Сегодня утром стало известно, что тест оказался положительным. Игрок отправлен на самоизоляцию.

В нынешнем сезоне на счету д’Амброзио 3 гола в 19 матчах за «Интер» во всех турнирах. «Интер» сейчас лидирует в турнирной таблице Серии А с 9-очковым преимуществом над ближайшим преследователем, «Миланом». 14 марта команда Антонио Конте на выезде обыграла «Торино» 2:1.