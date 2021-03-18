Еврейский центр просит ФИФА запретить игры в Тернополе на стадионе Шухевича

Продолжается конфликт из-за переименования стадиона в Тернополе

  • 18.03.2021 15:03
  • 1203 просмотра
  • 11 комментариев
Еврейский центр просит ФИФА запретить игры в Тернополе на стадионе Шухевича
© Wiesenthal Center. Шимон Самуэльс

Глава еврейского центра Симона Визенталя Шимон Самуэльс обратился к президента ФИФА Джанни Инфантино с просьбой запретить матчи в Тернополе из-за присвоения городскому стадиону имени Романа Шухевича.

«Охотник на нацистов и историк Холокоста нашего Центра, доктор Эфраим Зурофф, написал мэру Тернополя протест против переименования 5 марта стадиона в честь нацистского сотрудника гауптмана из SS Schutzmannschaft 201, Романа Шухевича, активного участника массовых убийств евреев и поляков во Второй мировой войне, в т.ч. в Тернополе. Зурофф предложил, чтобы на стадионе чествовали «украинских праведников», которые на свой страх и риск защищали еврейских беглецов, разыскиваемых Шухевичем для уничтожения».

Шимон Самуэльс призвал президента ФИФА обсудить вопрос по Тернополю на 71-м Конгрессе ФИФА 21 мая через Zoom: 

«Мы ожидаем, что вы будете настаивать на том, чтобы Украинская ассоциация футбола отказалась проводить матчи на стадионе, пока он не будет переименован в духе устава ФИФА. Международная федерация футбола не должна ассоциироваться со злоупотреблением футболом на службе ненависти. Название Тернопольского стадиона в честь нацистского пособника массовых убийств запятнало «прекрасную игру» во всем мире».

5 марта депутаты Тернопольского городского совета переименовали спортивную арену в «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича».

9 марта посол Израиля в Украине Йоэль Лион резко осудил решение о присвоении стадиону имени Романа Шухевича и потребовал его отмены.

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(3 голоса)

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Комментарии
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.03.2021 15:47
    0
    Nesenyk1, 18.03.2021 15:37
    А жидва для начала не хочет уйти с окупированных территорий Сирии и Палестины.
    то есть ты поддерживаешь там постройку российских военных баз?
    Ссылка
    OdessaMaMa
    online
      OdessaMaMa, 18.03.2021 15:43
    0
    OdessaMaMa, 18.03.2021 15:26
    Эта проблема для Украины к сожалению ничем хорошим не закончится, для кого-то Шухевич герой, а для кого-то фашист, тупо провокация, бараны.
    Вмешательство в дела это когда Путин Крым забрал, а так это реакция на шайку-лейку псевдо-героев.
    Ссылка
    OdessaMaMa
    online
      OdessaMaMa, 18.03.2021 15:40
    0
    Рома, 18.03.2021 15:33
    каким ветром тебя сюда занесло? здесь практически все кто пишет комментарии не по спорту - редкие предурки/боты/дебилы и тд. не трать время на общение с кем-то здесь на темы, касающиеся политики.
    Мог бы не представлятся, тебя итак все знают ))
    Ссылка
    zelia73
    online
      zelia73, 18.03.2021 15:37
    -1
    дядя изя---нафиг с пляжа
    Ссылка
    Nesenyk1
    online
      Nesenyk1, 18.03.2021 15:37
    -2
    А жидва для начала не хочет уйти с окупированных территорий Сирии и Палестины.
    Ссылка
    Рома
    online
      Рома, 18.03.2021 15:33
    -2
    OdessaMaMa, 18.03.2021 15:26
    Эта проблема для Украины к сожалению ничем хорошим не закончится, для кого-то Шухевич герой, а для кого-то фашист, тупо провокация, бараны.
    каким ветром тебя сюда занесло? здесь практически все кто пишет комментарии не по спорту - редкие предурки/боты/дебилы и тд. не трать время на общение с кем-то здесь на темы, касающиеся политики.
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 18.03.2021 15:31
    +1
    Знов пархаті лізуть з методтчками кгб,розкажіть краще хто організував Голодомор,хто забирав останній колосок в помираючих українців,та ви й ваші друзі кацапи, на вашій совісті 8 млн душ!!!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 18.03.2021 15:30
    +1
    OdessaMaMa, 18.03.2021 15:26
    Эта проблема для Украины к сожалению ничем хорошим не закончится, для кого-то Шухевич герой, а для кого-то фашист, тупо провокация, бараны.
    Ну полярная точка зрения - вполне обыденная вещь. Но тут уж слишком не к месту вмешательство в дела Украины подданых иных стран. Не зависимо от причин...
    Ссылка
    OdessaMaMa
    online
      OdessaMaMa, 18.03.2021 15:26
    -3
    Эта проблема для Украины к сожалению ничем хорошим не закончится, для кого-то Шухевич герой, а для кого-то фашист, тупо провокация, бараны.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 18.03.2021 15:25
    +2
    axylinam, 18.03.2021 15:19
    Польские и израильские футбольные команды теперь нужно принимать только на стадионе имени Шухевича
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.03.2021 15:19
    +6
    Польские и израильские футбольные команды теперь нужно принимать только на стадионе имени Шухевича
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 18.03.2021 15:19
    +6
    Польские и израильские футбольные команды теперь нужно принимать только на стадионе имени Шухевича
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 18.03.2021 15:25
    +2
    axylinam, 18.03.2021 15:19
    Польские и израильские футбольные команды теперь нужно принимать только на стадионе имени Шухевича
    Ссылка
    Oleg Savchuk
    online
      Oleg Savchuk, 18.03.2021 15:31
    +1
    Знов пархаті лізуть з методтчками кгб,розкажіть краще хто організував Голодомор,хто забирав останній колосок в помираючих українців,та ви й ваші друзі кацапи, на вашій совісті 8 млн душ!!!
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 18.03.2021 15:30
    +1
    OdessaMaMa, 18.03.2021 15:26
    Эта проблема для Украины к сожалению ничем хорошим не закончится, для кого-то Шухевич герой, а для кого-то фашист, тупо провокация, бараны.
    Ну полярная точка зрения - вполне обыденная вещь. Но тут уж слишком не к месту вмешательство в дела Украины подданых иных стран. Не зависимо от причин...
    Ссылка
    Al Zolo
    online
      Al Zolo, 18.03.2021 15:47
    0
    Nesenyk1, 18.03.2021 15:37
    А жидва для начала не хочет уйти с окупированных территорий Сирии и Палестины.
    то есть ты поддерживаешь там постройку российских военных баз?
    Ссылка
    OdessaMaMa
    online
      OdessaMaMa, 18.03.2021 15:43
    0
    OdessaMaMa, 18.03.2021 15:26
    Эта проблема для Украины к сожалению ничем хорошим не закончится, для кого-то Шухевич герой, а для кого-то фашист, тупо провокация, бараны.
    Вмешательство в дела это когда Путин Крым забрал, а так это реакция на шайку-лейку псевдо-героев.
    Ссылка
    OdessaMaMa
    online
      OdessaMaMa, 18.03.2021 15:40
    0
    Рома, 18.03.2021 15:33
    каким ветром тебя сюда занесло? здесь практически все кто пишет комментарии не по спорту - редкие предурки/боты/дебилы и тд. не трать время на общение с кем-то здесь на темы, касающиеся политики.
    Мог бы не представлятся, тебя итак все знают ))
    Ссылка
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