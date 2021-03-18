Еврейский центр просит ФИФА запретить игры в Тернополе на стадионе Шухевича

Глава еврейского центра Симона Визенталя Шимон Самуэльс обратился к президента ФИФА Джанни Инфантино с просьбой запретить матчи в Тернополе из-за присвоения городскому стадиону имени Романа Шухевича.

«Охотник на нацистов и историк Холокоста нашего Центра, доктор Эфраим Зурофф, написал мэру Тернополя протест против переименования 5 марта стадиона в честь нацистского сотрудника гауптмана из SS Schutzmannschaft 201, Романа Шухевича, активного участника массовых убийств евреев и поляков во Второй мировой войне, в т.ч. в Тернополе. Зурофф предложил, чтобы на стадионе чествовали «украинских праведников», которые на свой страх и риск защищали еврейских беглецов, разыскиваемых Шухевичем для уничтожения».

Шимон Самуэльс призвал президента ФИФА обсудить вопрос по Тернополю на 71-м Конгрессе ФИФА 21 мая через Zoom:

«Мы ожидаем, что вы будете настаивать на том, чтобы Украинская ассоциация футбола отказалась проводить матчи на стадионе, пока он не будет переименован в духе устава ФИФА. Международная федерация футбола не должна ассоциироваться со злоупотреблением футболом на службе ненависти. Название Тернопольского стадиона в честь нацистского пособника массовых убийств запятнало «прекрасную игру» во всем мире».

5 марта депутаты Тернопольского городского совета переименовали спортивную арену в «Тернопольский городской стадион имени Романа Шухевича».

9 марта посол Израиля в Украине Йоэль Лион резко осудил решение о присвоении стадиону имени Романа Шухевича и потребовал его отмены.