Юрий ВИРТ: «Моменты у Шахтера будут, нужно забить до перерыва»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт поделился ожиданиями от ответных матчей «Динамо» и «Шахтера» в 1/8 финала Лиги Европы:

««Горнякам» нужно реабилитироваться. Нужно доказать, что у донетчан есть команда. Интересно будет увидеть реакцию игроков на крупное поражение. Прежде всего нужно самим себе доказать, что в Риме произошел несчастный случай. В футболе и не такое преимущество отыгрывали. Но, повторюсь, «Шахтеру» будет очень сложно.

Быстрый гол, конечно, не помешает. Но неплохо было бы уйти на перерыв хотя бы с минимальным преимуществом. Я имею ввиду счет 1:0. Моменты у «горняков» будут. «Рома» — крепкий коллектив, к тому же Паулу Фонсека о «Шахтере» знает практически все. Хозяевам нельзя забывать и об обороне, поскольку один пропущенный мяч перечеркнет все усилия. Нужно верить в чудо, иначе, зачем выходить на футбольное поле.

У «Динамо» трудная ситуация, равно, как и у «горняков»». «Вильярреал» сделал себе хороший задел. Стандарты у ворот Бущана принесли гостям успех. И все же у «Динамо» есть шансы на успех. Нужно с первой минуты давить на ворота «Вильярреала». Нужно играть в открытый футбол, рисковать. Только тогда появятся шансы для взятия ворот противника. Нужно показать своим поклонникам, что «Динамо» неслучайно играет в 1/8-й Лиги Европы.

Нужно реально смотреть на вещи. У «Шахтера» и «Динамо» одинаково небольшие шансы на успех. Впрочем, нужно играть за себя, за клуб, за украинский футбол и верить в успех», - сказал Вирт.

Напомним, что 18 марта в 19:55 «Шахтер» в Киеве примет «Рому», а «Динамо» на выезде в 22:00 сыграет с «Вильярреалом».