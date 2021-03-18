В четверг, 18 марта, в 22:00 в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы «Динамо» играет на выезде против «Вильярреала» из Испании (первая игра – 0:2).

В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 2» и сервисе MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Видеотрансляция матча Лиги Европы «Вильярреал» – «Динамо».