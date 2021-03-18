Шахтер – Рома. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В четверг, 18 марта, в 19:55 «Шахтер» в ответном поединке 1/8 финала Лиги Европы играет в Киеве против «Ромы».
В прямом эфире матч можно посмотреть на телеканале «Футбол 1» и сервисе MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Видеотрансляция матча Лиги Европы «Шахтер» – «Рома».
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Источник — Sport.ua
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