Первый поединок в данной паре команд в своем сценарии получился именно таким, каким и ожидали – в обоюдоострой борьбе, с большим количеством подходов и агрессивным прессингом. Подкачал ждавших голевого зрелища любителей футбола лишь результат в плане количества голов – ничья 1:1, пусть ничего и не проясняющая в плане преимущества какой-либо из сторон, но дающая шотландскому клубу небольшую фору перед ответной игрой.

«Рейнджерс»



У подопечных Стивена Джеррарда есть один серьезный изъян перед предстоящей игрой – «плюшевые мишки» не имели в своем календаре поединка национального первенства из-за подошедшего к концу сезона, поэтому вопрос о тонусе команды стоит перед ответным матчем достаточно остро. Другая проблема – сам счет противостояния на чешских полях, который, с одной стороны, дает команде сыграть от правила «выездного гола», а с другой – не сулит ничего хорошего, глядя на опыт их предыдущих баталий на европейской арене.



Это у себя в шотландской лиге «Джерс» могут завершить сезон с девятью пропущенными мячами за 32 матча, и стать чемпионами с отрывом в 20 очков от «Селтика», не допустив при этом ни одного поражения. На групповом этапе и 1/16 финала Лиги Европы УЕФА ситуация у них обстояла куда сложнее. Домашние матчи против «Антверпена», «Бенфики» и «Стандарда» прошли без грубых осечек, но свои два пропущенных мяча в каждом из них «Рейнджерс» получал исправно. Допустить подобное в матче против «Славии» будет фатальной ошибкой.

«Славия»



Ситуация с лидерством подопечных Йиндржиха Трпишовского на внутренней арене ровным счетом никак не могла поменяться за одну неделю из-за внушительного отрыва в 14 очков от ближайшего преследователя в лице пражской «Спарты». Да и очередная победа – над «Млада-Болеслав» (3:0) к этому явно не располагала. Что же касается стратегии двухматчевой битвы в 1/8 финала Лиги Европы, то тут можно с уверенностью утверждать, что чешский коллектив остался недоволен результатом первой игры.



Очевидная ставка на домашний поединок с их стороны была заметна уже по быстрому голу на седьмой минуте, однако пропускать в ответ, а, что еще более обидно, не забить в дальнейшем дополнительных голов из имевшихся возможностей, было для «красно-белых» действительно обидным стечением обстоятельств. Гостевые поединки «Славия» любит и умеет проводить результативно, но велик риск получить «шальную пулю» в матче против исповедующего аналогичные принципы коллектива.

Статистика

Предыдущая игра между данными командами проходила на поле «Славии» и завершилась ничьей 1:1.

Домашние стены «Рейнджерса» полностью оправдывают свой статус – последнее поражение на своем поле клуб получал почти год назад, когда вылетел из аналогичной стадии Лиги Европы после дуэли против леверкузенского «Байера».

Удивительным образом, но немецкие «фармацевты» являются главным связующим звеном между данной парой команд, ведь последнее поражение «Славии» в гостевом матче пришлось именно на игру на поле «БайАрены» в декабре прошлого года (4:0).

Ориентировочные составы

«Рейнджерс»: Макгрегор – Баришич, Хеландер, Голдсон, Балогун – Камара, Эрфилд, Дэвис – Кент, Морелос, Хаджи.

«Славия»: Коларж – Борил, Кудела, Голеш, Ба – Провод – Дорли, Лингр, Станчу, Сима – Кухта.

Прогноз на матч

Мы считаем, что в ответном поединке команды будут стоять до победного, а поскольку их наиболее сильная черта – атака, то и большого числа голов им не избежать. В таких условиях, ставка «ТБ 3.0» за 2,80 от Parimatch выглядит достойным предложением.

18 марта, четверг