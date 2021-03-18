«Он – настоящая машина». Клопп назвал лучшего игрока, с которым работал

Наставник «Ливерпуля» восхищается Робертом Левандовски

  • 18.03.2021 00:01
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  • 1 комментарий
«Он – настоящая машина». Клопп назвал лучшего игрока, с которым работал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал сильнейшего игрока, с которым ему приходилось работать в тренерской карьере:

«Роберт Левандовски. Это лучший игрок, с которым мне доводилось работать. Было бы нечестно сказать подобное о ком-либо еще.

Если бы каждый игрок развивался так стремительно, как Левандовски с момента, когда я его увидел в «Лехе», футбол бы просто сошел с ума. Все игроки были бы феноменами.

Он настоящая машина, он сделал все, чтобы стать машиной по отправке мяча в сетку. Он точно знает, что делать в каждой ситуации. Хочу поблагодарить его и других игроков, которые помогли мне вырасти в хорошего тренера».

Клопп работал с Левандовски в 2010-2013 годах в «Боруссии» Дортмунд. Ранее агент тренера заявил, что Клопп не собирается покидать «Ливерпуль».

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Комментарии
    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.03.2021 00:21
    0
    Хочу поблагодарить его и других игроков, которые помогли мне вырасти в хорошего тренера...
    Браво
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    alefteev77
    online
      alefteev77, 18.03.2021 00:21
    0
    Хочу поблагодарить его и других игроков, которые помогли мне вырасти в хорошего тренера...
    Браво
    Ссылка
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