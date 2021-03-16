Агент Клоппа: «Юрген не уйдет из Ливерпуля»

Тренер намерен отработать свой контракт до конца

  • 16.03.2021 14:51
  • 493 просмотра
  • 0 комментариев
Агент Клоппа: «Юрген не уйдет из Ливерпуля»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Агент Юргена Клоппа Марк Косицке заявил, что тренер собирается отработать до конца свой контракт с «Ливерпулем»:

- Если Клопп сказал, что не уйдет, он сдержит свое слово. Его работа в «Ливерпуле» не завершена, у него еще три года по контракту. Он четко дал понять это, так что какие-либо спекуляции исключены.

– Полностью ли Клопп отработает свой контракт с «Ливерпулем»?
– Да, безусловно.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что Клопп может летом заменить Йоахима Лева, который покинет сборную Германии.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Bild

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности