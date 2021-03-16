Агент Клоппа: «Юрген не уйдет из Ливерпуля»

Агент Юргена Клоппа Марк Косицке заявил, что тренер собирается отработать до конца свой контракт с «Ливерпулем»:

- Если Клопп сказал, что не уйдет, он сдержит свое слово. Его работа в «Ливерпуле» не завершена, у него еще три года по контракту. Он четко дал понять это, так что какие-либо спекуляции исключены.

– Полностью ли Клопп отработает свой контракт с «Ливерпулем»?

– Да, безусловно.

Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что Клопп может летом заменить Йоахима Лева, который покинет сборную Германии.