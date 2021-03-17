В четверг 18 марта пройдет матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором сыграют «Шахтер» и «Рома».
Игра пройдет в Киеве на НСК «Олимпийский» и судить ее будет арбитр из Испании Антонио Матеу Лаос. Начало встречи в 19:55.
«Шахтер» - «Рома». Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги Европы.
Этот матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» - «Рома», за которой можно следить здесь.
Игорь Заржицкий, Sport.ua
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