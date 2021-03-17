Бавария – Лацио. Левандовски на острие. Стартовые составы команд

17 марта в 22:00 состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» – «Лацио» (первая игра – 4:1).
Sport.ua проведет текстовую онлайн-транляцию матча.
Стали известны стартовые составы команд.
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Источник — УЕФА
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