24-й тур
Торино
3 : 2
Сассуоло
17.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Серия А. Торино вырвал волевую победу в драматичном матче с Сассуоло

Туринцы сумели отыграться со счета 0:2

  • 17.03.2021 19:19
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Серия А. Торино вырвал волевую победу в драматичном матче с Сассуоло
© Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня в Серии А состоялся отложенный матч 24-го тура «Торино» - «Сассуоло», который был перенесен из-за вспышки коронавируса у игроков туринского клуба.

Хозяева одержали волевую победу в драматичном матче: в последней 15-минутке встречи «Торино» удалось отыграться со счета 0:2 и завоевать три очка.

«Торино» - «Сассуоло» - 3:2
Голы: Дзадза 77, 90+2, Мандрагора 87 – Берарди 6, 38

Благодаря этой победе «Торино» набрал 23 очка и поднялся на 17-е место в турнирной таблице Серии А. У «Сассуоло» осталось 39 очков и восьмая позиция.

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Источник — Sport.ua

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