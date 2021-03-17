Серия А. Торино вырвал волевую победу в драматичном матче с Сассуоло

Сегодня в Серии А состоялся отложенный матч 24-го тура «Торино» - «Сассуоло», который был перенесен из-за вспышки коронавируса у игроков туринского клуба.
Хозяева одержали волевую победу в драматичном матче: в последней 15-минутке встречи «Торино» удалось отыграться со счета 0:2 и завоевать три очка.
«Торино» - «Сассуоло» - 3:2
Голы: Дзадза 77, 90+2, Мандрагора 87 – Берарди 6, 38
Благодаря этой победе «Торино» набрал 23 очка и поднялся на 17-е место в турнирной таблице Серии А. У «Сассуоло» осталось 39 очков и восьмая позиция.
Источник — Sport.ua
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