Сегодня «Торино» в перенесенном матче 24-го тура Серии А дома обыграл «Сассуоло» - 3:2. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Симоне Дзадза (Торино).
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Роландо Мандрагора (Торино).
|77'
|ГОЛ ! Мяч забил Симоне Дзадза (Торино).
|38'
|ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
|6'
|ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
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Источник — Serie A
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