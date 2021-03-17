Артем ФРАНКОВ: «Они даже не знают, будут ли эти команды, но реформируют»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков подвел итоги заседания Центрального совета ПФЛ.

Согласно его результатам, в следующем сезоне первенство U-21 под эгидой УПЛ проводиться не будет, а первые три команды УПЛ 2020/2021 будут иметь право заявить свои молодежные команды в Первую лигу. Также был принят проект, по которому в Первой лиге сыграют 20 клубов, разделенных на 2 группы по 10 команд по географическому принципу.

«То, о чем я предупреждал. Они даже не знают — будут эти вторые команды, не будут (а спросить страшно!), но реформируют. По ходу сезона, мля!!!», — написал Франков.