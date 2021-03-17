Пять вариантов продолжения карьеры для КриРо

Летом звездный португалец наверняка покинет «Ювентус»

  • 17.03.2021 12:52
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  • 6 комментариев
Пять вариантов продолжения карьеры для КриРо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Всегда что-то случается впервые. Впервые с 2005 года «Мистер Лига чемпионов» Криштиану Роналду не сыграет в четвертьфинале самого престижного континентального турнира. Впервые его нынешний клуб «Ювентус» три года подряд вылетает в плей-офф ЛЧ от соперников не из топ-4. Криш приходил в «Юве» не только за новым опытом, но и за очередным выигрышем «ушастого» кубка. «Ювентус» тоже переманивал португальца из «Реала» не только для того, чтобы тот рвал на части «Кальяри».

В итоге обе стороны волей-неволей пришли к выводу, что дальше им не по пути. Итальянская (да уже и не только эта) спортивная пресса наперебой утверждает, что в ближайшее трансферное окно, то есть уже спустя пару-тройку месяцев, туринский гранд отпустит своего самого именитого игрока на все четыре стороны. По одной информации, «Старая синьора» готова расстаться с 36-летним ветераном за 60 миллионов евро, а по другой – и вовсе бесплатно. Лишь бы ушел с миром.

Такой альтруизм самого титулованного клуба Италии вызван отнюдь не благими намерениями. А банальной необходимостью экономить. Годовое жалование Роналду в «Юве» - около 32 миллиона евро. Несмотря на то, что туринский клуб все еще остается одним из самых богатых и устойчивых среди континентальных толстосумов, коронавирусный кризис ударил и по нему. Клубная казна не пополняется «инъекциями» от болельщиков, так как матчи проходят при пустых трибунах, в разы упали продажи футболок с седьмым номером. В общем, срочно нужно разгружать платежную ведомость. И наиболее простой, логичный и, в общем, правильный путь в этой связи – начать с самого высокооплачиваемого футболиста. Который, к тому же, не оправдал «высокого доверия».

Словом, «Ювентус» уже дозрел для того, чтобы продать/отпустить Криша. Криш уже дозрел, чтобы покинуть «Ювентус». И, несмотря на заверения агента форварда Мендеша о том, что, дескать, «Юве» будет последним клубом в карьере Криштиану, вешать бутсы на гвоздь прямо сейчас КриРо не собирается. Он еще не наигрался. Он еще обязательно поиграет. А вот где, давайте разбираться.

«Реал»

Вариант с возвращением на «Сантьяго Бернабеу» «всплывает» сразу же, без «артподготовки» и даже без излишнего зондирования почвы. В столице Испании прошли лучшие футбольные годы Криша. Он навсегда стал «мадридистом», а футболка сливочного цвета навсегда стала его визитной карточкой. К тому же, он не утратил связи с Мадридом: ни с точки зрения бизнеса, ни с точки зрения личностных отношений. Да практически с любых точек зрения его мадридский камбек выглядел бы красиво, по-голливудски. Да и, к тому же, Мендеш и правда общался с руководством «Реала» по поводу ангажемента своего подопечного. Бывшие партнеры, болельщики и Зидан безболезненно приняли бы в свои объятия не блудного сына. Да и сам этот сын наверняка был бы не прочь, чтобы сюжет развивался именно так.

Getty Images/Global Images Ukraine/ Криштиану Роналду

Но есть одна проблема. Имя ей – Флорентино Перес. Президент «Реала» против. Не то, чтобы сильно, но он злопамятный. Он до сих пор не может простить Кришу его бегство из клуба. К тому же, дон Флорентино прагматично полагает, что команда уже давно стоит на пороге смены поколений, и ей нужна новая кровь, а не старая, хоть и с нужной ДНК. В общем, если Перес оттает, Криш вернется в Мадрид.

«Манчестер Юнайтед»

Здесь ситуация почти что зеркальная с мадридской. Первая победа в Лиге чемпионов, первый «Золотой мяч» - все это Роналду получил именно на «Олд Траффорд». И когда португалец переходил из «МЮ» в «Реал», он пообещал Алексу Фергюсону, что когда-нибудь, но обязательно вернется. Может, это просто красивая история, такая себе ванильная легенда, но в нее хочется верить. Но вот воплотить ее в жизнь будет куда сложнее, нежели мадридскую пастораль. От того, фергюсоновского «Юнайтед» сейчас осталось лишь название. Да, старательный, но не фартовый, ученик сэра Алекса на тренерской лавке. В нынешнем «МЮ» Роналду пришлось бы вкалывать, вкалывать и еще раз вкалывать, поскольку там сейчас не до кружев. И не до изяществ. Поэтому вариант маловероятный. Хоть и тоже красивый.

«ПСЖ»

Бездонный карман шейхов, столица мировой моды, увидеть и не умереть, в конце концов, вид на Эйфелеву башню – все это и многое другое может соблазнить любого, ищущего спокойствие и вторую молодость. С точки зрения поднятия имиджа парижского клуба вариант с приглашением Роналду был бы зачетным. Да и финансовые аппетиты португальца боссы «Сен-Жермен» точно смогли бы удовлетворить. И, видится, на берегу Сены Кришу было бы на порядок спокойнее и уютнее, нежели у подножия Альп.

Только дело в том, что: а) Аль-Хелаифи считается ярым поклонником творчества именно Месси, а не Роналду, поэтому и пригласил на должность тренера соотечественника Лео; б) к тому же, у «Парижа» есть свой аналог Роналду – Неймар, который намного моложе, а может и талантливее, но умеющий пить кровь не по-детски. Воспримет ли Ней, да и Мбаппе и Ко, приход в команду своего прямого конкурента-нарцисса? Не превратится ли в таком случае ФК «ПСЖ» в ФК «Голливуд»? На Елисейских полях хоть и любят все блестящее, но с головой тоже дружат. Посему, на мой взгляд, Роналду вряд ли может быть приоритетным вариантом для «Пари Сен-Жермен» прямо сейчас. Но вот если с Месси не срастется, если вдруг Ней или Килиан всерьез навострят лыжи, тогда может быть.

Getty Images/Global Images Ukraine/ Криштиану Роналду

МЛС

Да, это не только я читал: владелец клуба МЛС «Интер Майями» Дэвид Бекхэм якобы контактировал с Роналду по поводу переезда португальского бомбардира за океан. Или же это сам Криш контактировал с Додиком. По этому же поводу. Собственно, кто кому Рабинович в данном случае – не суть важно. Важно, что, скорее всего, контакты действительно были. И я склонен считать, что интерес в данном случае – обоюдный и почти что искренний. А если в команде Бекхэма окажется еще и Месси, это вообще будет бомба. Только, все же, эта история может превратиться из сказки в реальность чуть позже. Где-то через пару сезонов. Тогда, лет в 38, Роналду с удовольствием полетит в Америку влюблять тамошнюю публику в европейский футбол. Но пока что у него наверняка остаются амбиции поиграть в Европе.

«Спортинг»

Помнится, Рон обещал вернуться на закате карьеры в клуб, который когда-то нашел худосочного паренька из Мадейры для большого футбола. Криштиану до сих пор привязан к «Спортингу». Однако привязанность эта скорее эмоциональная, подсознательная. Честно говоря, больше верится в то, что КриРо в случае какой-то беды может помочь клубу из Лиссабона деньгами, а не в качестве игрока. Слишком уж он далек от некогда родной Примейры, слишком мелкий для него масштаб. Да, было бы очень мило, и Люк Бессон точно снял бы Криша в главной роли автобиографического фильма, но в это преданье сейчас очень сложно поверить. Если и нужно искать Роналду где-то ближайшим летом, так это в местах, указанных выше.

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Валерий Василенко, Sport.ua

(12 голосов)

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Комментарии
    Trollface
      Trollface, 17.03.2021 13:48
    0
    Если пойдет на существенное снижение зарплаты, сможет перейти в клуб который захочет.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 17.03.2021 13:35
    0
    OKs100, 17.03.2021 13:01
    Та ну, перейдёт в какую-нибудь Баварию или Милан. Он есть и останется ещё лет на пять топ форвардом.
    Баварии он на фик не нужен, как и Месси впрочем. Это в разрез с их политикой, как об этом в интервью говорил Бекенбауер. Милан не смешите Они его просто финансово потянут. Как по мне, вариантов два. Либо назад в Реал либо в Америку. ПСЖ и МЮ - это чистые домыслы. Не слышал ни разу инфв о реальной заинтересованности. Спортинг улыбнул)) Кто там еще может потянуть финансово? МС, Барса - нет по идеологическим причинам.... Интер - нет ни ни малейшей информации... Челси, Тотенхем? Аналогично, да и сам Роналду не пойдет туда, как же красивая история об МЮ?
    В общем,
    47,5% - Америка
    47,5% - Реал
    4% - ПСЖ
    1% - прочая ненаучная фантастика
    Ссылка
    Alexandr Rozovyk
    online
      Alexandr Rozovyk, 17.03.2021 13:23
    -2
    В Агробизнес его! Выиграют кубок Украины и в ЛЕ будут феерить)
    Ссылка
    Trasher311987
    online
      Trasher311987, 17.03.2021 13:21
    -2
    Минай, как раз возраст
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 17.03.2021 13:01
    0
    Та ну, перейдёт в какую-нибудь Баварию или Милан. Он есть и останется ещё лет на пять топ форвардом.
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 12:55
    +2
    1-2 максимум
    Ссылка
    dd dent
    online
      dd dent, 17.03.2021 12:55
    +2
    1-2 максимум
    Ссылка
    Trollface
    online
      Trollface, 17.03.2021 13:48
    0
    Если пойдет на существенное снижение зарплаты, сможет перейти в клуб который захочет.
    Ссылка
    sv_2000
    online
      sv_2000, 17.03.2021 13:35
    0
    OKs100, 17.03.2021 13:01
    Та ну, перейдёт в какую-нибудь Баварию или Милан. Он есть и останется ещё лет на пять топ форвардом.
    Баварии он на фик не нужен, как и Месси впрочем. Это в разрез с их политикой, как об этом в интервью говорил Бекенбауер. Милан не смешите Они его просто финансово потянут. Как по мне, вариантов два. Либо назад в Реал либо в Америку. ПСЖ и МЮ - это чистые домыслы. Не слышал ни разу инфв о реальной заинтересованности. Спортинг улыбнул)) Кто там еще может потянуть финансово? МС, Барса - нет по идеологическим причинам.... Интер - нет ни ни малейшей информации... Челси, Тотенхем? Аналогично, да и сам Роналду не пойдет туда, как же красивая история об МЮ?
    В общем,
    47,5% - Америка
    47,5% - Реал
    4% - ПСЖ
    1% - прочая ненаучная фантастика
    Ссылка
    OKs100
    online
      OKs100, 17.03.2021 13:01
    0
    Та ну, перейдёт в какую-нибудь Баварию или Милан. Он есть и останется ещё лет на пять топ форвардом.
    Ссылка
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