В среду, 17 марта, состоится ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором лондонский «Челси» примет мадридский «Атлетико». Первую игру «синие» выиграли со счетом 1:0.
Матч состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж». Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
«Челси» — «Атлетико». Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов.
В прямом эфире поединок «Челси» — «Атлетико» покажут «Футбол 2» и MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Челси» — «Атлетико».
Источник — Sport.ua
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