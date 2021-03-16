Владислав КАБАЕВ: «С Динамо нам не хватило класса»

Форвард «Зари» - о матче против «Динамо»

  • 16.03.2021 16:24
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Владислав КАБАЕВ: «С Динамо нам не хватило класса»
© zarya-lugansk.com. Владислав Кабаев

Нападающий «Зари» Владислав Кабаев проанализировал поражение от «Динамо» 0:2 в 18-м туре УПЛ:

«После игр всегда плохо спится, особенно после таких. Неприятные эмоции в плане результата, потому что все настраивались на победу, понимали, какая это игра, могли все перевернуть в свою сторону.

Но еще куча игр, ничего не потеряно. Просто неприятно – также проиграли «Динамо» в прошлом году. По игре, немного провалили начало второго тайма, Динамо этим воспользовалось – они за ошибки наказывают.

Чуть-чуть не хватило класса. В первом тайме забей свои голы, и все могло быть по-другому. После матча криков от тренера не было. Все мы – взрослые ребята и понимаем, кто и где недоработал, чтобы этих ошибок не было».

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Источник — Эспрессо ТВ

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