Монтеррей. Когда играет Цуренко? Расписание на 16-е марта

Леся в первом круге основы встретится с седьмой сеяной

  • 16.03.2021 10:02
  • 387 просмотров
  • 1 комментарий
Монтеррей. Когда играет Цуренко? Расписание на 16-е марта
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Во вторник, 16 марта, украинская теннисистка Леся Цуренко (№141 WTA) проведет матч первого круга основной сетки на хардовом турнире WTA 250 в Монтеррее.

Украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против седьмой сеяной испанки Сары Соррибес-Тормо. Встреча пройдет третьим запуском на центральном корте после матча Стивенс – Кучова. Ориентировочное время начала – 23:00 по Киеву.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    vizuals
    online
      vizuals, 16.03.2021 10:56
    0
    Тормо може и тормознуть Лесю. Це бабец такий непростий.
    Ссылка
    vizuals
    online
      vizuals, 16.03.2021 10:56
    0
    Тормо може и тормознуть Лесю. Це бабец такий непростий.
    Ссылка
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