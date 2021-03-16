Монтеррей. Когда играет Цуренко? Расписание на 16-е марта

Во вторник, 16 марта, украинская теннисистка Леся Цуренко (№141 WTA) проведет матч первого круга основной сетки на хардовом турнире WTA 250 в Монтеррее.

Украинка, которая преодолела квалификацию, сразится против седьмой сеяной испанки Сары Соррибес-Тормо. Встреча пройдет третьим запуском на центральном корте после матча Стивенс – Кучова. Ориентировочное время начала – 23:00 по Киеву.

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