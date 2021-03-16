Директор Арены Львов: «Готовим поле к матчам сборной Украины»

Ольга Манько опровергла слухи о переносе матчей в другой город

  • 16.03.2021 07:37
  • 466 просмотров
  • 0 комментариев
Директор Арены Львов: «Готовим поле к матчам сборной Украины»
© Футбол 1/2/3. Арена Львов

Директор «Арены Львов» Ольга Манько прокомментировала информацию о том, что из-за эпидемиологической ситуации в регионе два матча сборной Украины в рамках отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии и Казахстана могут быть перенесены в другой город.

«На сегодняшний день у «Арены Львов» нет ни единой информации о том, что матчи 28 и 31 марта против Финляндии и Казахстана не пройдут во Львове. Мы готовим поле и проводим все необходимые работы для подготовки стадиона к приезду сборной. Готовимся принять команду подобающим образом», - сказала Манько.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности