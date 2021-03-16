Директор Арены Львов: «Готовим поле к матчам сборной Украины»

Директор «Арены Львов» Ольга Манько прокомментировала информацию о том, что из-за эпидемиологической ситуации в регионе два матча сборной Украины в рамках отбора на чемпионат мира-2022 против Финляндии и Казахстана могут быть перенесены в другой город.

«На сегодняшний день у «Арены Львов» нет ни единой информации о том, что матчи 28 и 31 марта против Финляндии и Казахстана не пройдут во Львове. Мы готовим поле и проводим все необходимые работы для подготовки стадиона к приезду сборной. Готовимся принять команду подобающим образом», - сказала Манько.