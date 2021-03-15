В воскресенье, 14 марта «РБ Лейпциг» в 25-м туре Бундеслиги дома сыграл вничью 1:1 с «Айнтрахтом». Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Айнтрахт Ф).
|47'
|ГОЛ ! Мяч забил Эмиль Форсберг (РБ Лейпциг).
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.