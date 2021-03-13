Лейпциг – Айнтрахт. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Прогноз от эксперта на поединок 25-го тура чемпионата Германии

  • 13.03.2021 11:39
  • 101 просмотр
  • 0 комментариев
Лейпциг – Айнтрахт. Прогноз на матч Младена Бартуловича
© Getty Images/Global Images Ukraine

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 25-го тура Бундеслиги Германии «Лейпциг» – «Айнтрахт».

«Лейпцигу» играть после Лиги чемпионов, после сложного выездного матча против «Ливерпуля», в котором команда Нагельсмана проиграла 0:2 и вылетела из самого престижного еврокубка. Но «быки» продолжают борьбу за Салатницу в Бундеслиге. Сейчас они с 53 очками идут на втором месте, отставая от первой «Баварии» всего на 2 очка.

 «Лейпциг» ожидает очень тяжела игра с «Антрахтом». После того, как во франкфуртскую команду вернулся Лука Йович, она прибавила и сейчас находится в очень хорошей форме. Яркое тому подтверждение положение «Айнтрахта» в турнирной таблице, где франкфуртцы сейчас с 43 очками идут на 4 месте.

Я думаю, что в этом матче «Айнтрахт» не проиграет «Лейпцигу», - сказал Бартулович.

Матч «Лейпциг» – «Айнтрахт» состоится 14-го марта. Начало встречи в 16:30.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Младен Бартулович, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности