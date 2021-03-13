Лейпциг – Айнтрахт. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч 25-го тура Бундеслиги Германии «Лейпциг» – «Айнтрахт».

«Лейпцигу» играть после Лиги чемпионов, после сложного выездного матча против «Ливерпуля», в котором команда Нагельсмана проиграла 0:2 и вылетела из самого престижного еврокубка. Но «быки» продолжают борьбу за Салатницу в Бундеслиге. Сейчас они с 53 очками идут на втором месте, отставая от первой «Баварии» всего на 2 очка.

«Лейпциг» ожидает очень тяжела игра с «Антрахтом». После того, как во франкфуртскую команду вернулся Лука Йович, она прибавила и сейчас находится в очень хорошей форме. Яркое тому подтверждение положение «Айнтрахта» в турнирной таблице, где франкфуртцы сейчас с 43 очками идут на 4 месте.

Я думаю, что в этом матче «Айнтрахт» не проиграет «Лейпцигу», - сказал Бартулович.

Матч «Лейпциг» – «Айнтрахт» состоится 14-го марта. Начало встречи в 16:30.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».