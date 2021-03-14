Лейпциг дома не смог обыграть Айнтрахт

В поединке 25-го тура чемпионата Германии по футболу «Лейпциг» дома сыграл вничью с «Айнтрахтом» (1:1).
«Лейпциг» — «Айнтрахт» — 1:1
Голы: Форсберг, 46 — Камада, 61
«Лейпциг»: Гулачи, Мукиеле, Орбан, Упамекано (Клостерманн, 28), Хальстенберг, Забитцер, Айдара (Адамс, 86), Форсберг (Хван Хи Чхан, 85), Поульсен (Нкунку, 75), Серлот, Клюйверт (Ольмо, 75).
«Айнтрахт»: Трапп, Ильзанкер, Ндика, Тута, Камада (Ахе, 81), Хасебе, Костич, Роде, Соу, Юнес (Баркок, 72), Андре Силва (Йович, 72).
Предупреждения: Юнес (15), Клюйверт (44), Ндика (49), Тута (69), Мукиеле (90).
Источник — Sport.ua
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