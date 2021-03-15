В матче 27-го тура итальянской Серии А туринский «Ювентус» на выезде обыграл «Кальяри» со счетом 3:1.
События матча
|61'
|ГОЛ ! Мяч забил Джованни Симеоне (Кальяри).
|32'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|25'
|ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Ювентус).
|10'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ювентус).
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Источник — Sport.ua
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