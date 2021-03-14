ФОТО. Все стадионы закрыты. Роналду ответил критикам хет-триком

14 марта прошел поединок 27-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Ювентусом» - 1:3. Уже в первом тайме хет-трик оформил форвард туринцев Криштиану Роналду. Так португалец ответил критикам, которые списывают его со счетов.
Криштиану Роналду впервые забил на Сардинии. 36-летний португалец забил на каждом из 18 стадионов, на которых он играл в Серии А.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.