ФОТО. Все стадионы закрыты. Роналду ответил критикам хет-триком

14 марта прошел поединок 27-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Ювентусом» - 1:3. Уже в первом тайме хет-трик оформил форвард туринцев Криштиану Роналду. Так португалец ответил критикам, которые списывают его со счетов.

Криштиану Роналду впервые забил на Сардинии. 36-летний португалец забил на каждом из 18 стадионов, на которых он играл в Серии А.