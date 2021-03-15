В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде обыграла бременский «Вердер» со счетом 3:1.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Никлас Фуллкруг (Вердер).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберт Левандовски (Бавария).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Серж Гнабри (Бавария).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Леон Горетцка (Бавария).
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Источник — MEGOGO
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