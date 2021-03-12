В субботу, 13 марта, в Бремене на поле стадиона «Везерштадион» состоится матч 25 тура чемпионата Германии, в котором «Вердер» примет «Баварию».

«Вердер»

Команда Флориана Кохфельдта в турнирной таблице чемпионата Германии занимает 12 место. В 24 проведенных встречах она набрала 30 очков, имея 7 побед, 9 ничьих и 8 поражений. На своем поле «музыканты» взяли 13 пунктов в 11 поединках, добившись трех побед при 4 ничьих и 4 поражениях.

На сегодня на родном «Везерштадионе» бременцы не проигрывают уже в 4 подряд встречах – «Аугсбург» (2:0), «Шальке» (1:1), «Фрайбург» (0:0), «Айнтрахт» (2:1). В целом же, «Вердер» имеет трехматчевую серию без поражений, а в семи последних поединках в Бундеслиге уступил только один раз («Хоффенхайм» - 4:0 на выезде, 21 февраля).

В предстоящей игре партнерам точно не поможет защитник Фридль, под вопросом выход на поле хавбека Эрраса и нападающего Фуллкруга.

«Бавария»

Подопечные Ханса-Дитера Флика являются лидерами турнирного пелотона немецкой Бундеслиги. В своем активе они после 24 сыгранных матчей имеют 55 пунктов, добившись 17 побед при 4 ничьих и 3 поражениях. В гостях баварцы набрали 25 пунктов в 12 встречах (8 побед, 1 ничья, 3 поражения).

В пяти последних матчах вне дома «Бавария» два раза проиграла. Еще 8 января она уступила 2:3 в Менхенгладбахе «Боруссии», затем обыграла «Аугсбург» (1:0), «Шальке» (4:0) и «Герту» (1:0), но в крайнем на сегодня гостевом поединке оказалась бита «Айнтрахтом» (1:2, 20 февраля). В целом же, парни Флика сейчас имеют активную серию из двух победных игр – «Кельн» (5:1 дома) и «Боруссия» Дортмунд (4:2 дома).

В Бремене точно не смогут сыграть травмированные Дуглас Коста, Куасси, Нубель, Павар, Тилльман и Толиссо. Есть вопросы по Гнабри.

История встреч

Клубы провели между собой 67 поединков. На счету у «Вердера» 15 побед, «Бавария» выиграла в 36 матчах, еще в 16 играх фиксировалась ничья.

В матче первого круга текущего чемпионата Германии, который состоялся 21 ноября в Мюнхене, команды сильнейшего не определили – ничья 1:1.

Ориентировочные составы:

«Вердер»: Павленка, Топрак, Велькович, Гросс, Гебре Селассие, Мовальд, Аугустинссон, Шмид, Эггештейн, Рашица, Сарджент.

«Бавария»: Нойер, Дэвис, Алаба, Боатенг, Зюле, Горецка, Киммих, Сане, Мюллер, Коман, Левандовски.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в этом матче победят гости, а потому нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.27 по линии Parimatch.

13 марта, суббота