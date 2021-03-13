Бундеслига. Победа Баварии, Вольфсбург разгромил Шальке

Сегодня состоялись еще четыре матча в рамках 25-го тура Бундеслиги. «Бавария» на выезде обыграла «Вердер», а «Вольфсбург» разгромил «Шальке». Также победы одержали «Майнц» и «Унион Берлин».
«Вердер» - «Бавария» - 1:3
Голы: 0:1 – 22 Горетцка, 0:2 – 35 Гнабри, 0:3 – 67 Левандовски, 1:3 – 85 Фюллькруг.
«Бавария» – Нойер, Павар, Боатенг, Люка Эрнандес, Дэвис (Сарр, 84), Горетцка, Киммих (Рока, 79), Мюллер, Левандовски (Шупо-Мотинг, 79), Гнабри (Сане, 79), Коман (Мусиала, 79).
«Вольфсбург» - «Шальке» - 5:0
Голы: Мустафи 32 (автогол), Вегхорст 51, Баку 58, Брекало 64, Филипп 79
«Майнц» - «Фрайбург» - 1:0
Гол: Куайсон 84
«Унион Берлин» - «Кельн» - 2:1
Голы: Крузе 48 (пенальти), Триммель 67 – Дуда 45+2 (с пенальти)
Вчера «Аугсбург» обыграл «Боруссию» Менхенгладбах 3:1.
Источник — Sport.ua
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