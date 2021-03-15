Ман Юнайтед

В матче 28-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл лондонский «Вест Хэм» со счетом 1:0.
События матча
|53'
|АВТОГОЛ ! Мяч в свои ворота забил Крэйг Доусон (Вест Хэм).
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Источник — ФК Манчестер Юнайтед
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