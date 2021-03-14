Только автогол. Молотобойцы без Ярмоленко проиграли Дьяволам в Манчестере

14 марта прошел матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги.
«Молотобойцы» без травмированного Андрея Ярмоленко проиграли в Манчестере «Дьяволам» (0:1). Единственный мяч забил в свои ворота Крейг Доусон. «Манчестер Юнайтед» вернул себе второе место.
Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (71), «Манчестер Юнайтед» (57), «Лестер» (56), «Челси» (51), «Вест Хэм» (48), «Эвертон» (46), «Тоттенхэм» (45), «Ливерпуль» (43), «Астон Вилла», «Арсенал» (по 41).
АПЛ. 28-й тур
«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» – 1:0
Гол: Доусон, 53 (автогол).
«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Рэшфорд, Джеймс, Гринвуд.
«Вест Хэм»: Фабяньски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Джонсон (Лансини, 62), Нобл (Бенрама, 62), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.
Предупреждения: Ван-Биссака, 35. Мактоминэй, 49. Рэшфорд, 76. Джеймс, 90+1.
Судья: Кавана.
14 марта. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».
Турнирная таблица Премьер-лиги
Источник — Sport.ua
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