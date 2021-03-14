28-й тур
Ман Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
14.03.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Только автогол. Молотобойцы без Ярмоленко проиграли Дьяволам в Манчестере

14 марта прошел матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги

  • 14.03.2021 23:23
  • 291 просмотр
  • 1 комментарий
Только автогол. Молотобойцы без Ярмоленко проиграли Дьяволам в Манчестере
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 марта прошел матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги.

«Молотобойцы» без травмированного Андрея Ярмоленко проиграли в Манчестере «Дьяволам» (0:1). Единственный мяч забил в свои ворота Крейг Доусон. «Манчестер Юнайтед» вернул себе второе место.

Лидеры АПЛ: «Манчестер Сити» (71), «Манчестер Юнайтед» (57), «Лестер» (56), «Челси» (51), «Вест Хэм»  (48), «Эвертон» (46), «Тоттенхэм» (45), «Ливерпуль» (43), «Астон Вилла», «Арсенал» (по 41).

АПЛ. 28-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм» – 1:0

Гол: Доусон, 53 (автогол).

«Манчестер Юнайтед»: Хендерсон, Шоу, Магуайр, Линделеф, Ван-Биссака, Фред, Бруну Фернандеш, Мактоминэй, Рэшфорд, Джеймс, Гринвуд.

«Вест Хэм»: Фабяньски, Доусон, Цоуфал, Крессуэлл, Диоп, Джонсон (Лансини, 62), Нобл (Бенрама, 62), Соучек, Райс, Антонио, Боуэн.

Предупреждения: Ван-Биссака, 35. Мактоминэй, 49. Рэшфорд, 76. Джеймс, 90+1.

Судья: Кавана.

14 марта. Манчестер. Стадион «Олд Траффорд».

Турнирная таблица Премьер-лиги

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Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Tеllur
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      Tеllur, 14.03.2021 23:30
    -1
    Повезло хоть в том, что и Эвертон с Тоттенхэмом тоже проиграли.)
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