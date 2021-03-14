28-й тур
Ман Юнайтед
0 : 0
Вест Хэм
14.03.2021 21:15   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Команда Андрея Ярмоленко едет в гости к «Манчестер Юнайтед»

  • 14.03.2021 16:35
  • 1006 просмотров
  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
© Getty Images/Global Images Ukraine

Программу воскресного игрового дня АПЛ будет закрывать один из центральных матчей тура – «Вест Хэм» едет в гости к «Манчестер Юнайтед». Поединок мог бы вызвать дополнительный интерес у украинских любителей футбола, однако Андрей Ярмоленко по-прежнему не восстановился после травмы и с «Красными дьяволами» не сыграет.

«Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» в последнее время набрал очень хорошую форму в АПЛ - подопечные Оле Гуннара Сульшера не проигрывает с 27 января. Такие результаты позволили команды выйти на вторую строчку в АПЛ. В предыдущем туре «Ман Юнайтед» неожиданно обыграл в дерби «Сити», прервав феноменальную победную серию «Горожан».

Впрочем, даже после этого говорить о возрождении интриги в чемпионской гонке не приходится: команда Сульшера отстает на 14 очков и имеет один матч в запасе. Для «Манчестер Юнайтед» сейчас более актуально оглядываться на конкурентов по борьбе за топ-4 – они отстают ненамного.

На неделе команда была задействована в еврокубках. В четверг подопечные Сульшера в первом матче 1/8 финала Лиги Европы дома на последних минутах упустили победу над «Миланом» - ничья 1:1. И теперь все будет решаться в ответном матче на «Сан-Сиро», который команда также будет держать в уме.

«Вест Хэм»

С одним этих прямых конкурентов в борьбе за топ-4 «Юнайтед» как раз и предстоит сыграть – довольно неожиданно в борьба за зону Лиги чемпионов вмешался «Вест Хэм», который еще в прошлом сезоне боролся за выживание. Сейчас команда Дэвида Мойеса на ходу – в последних четырех матчах были одержаны три победы. Обыграть «Молотобойцев» в этот период удалось только все тому же «Манчестер Сити».

Обе команды подходят к матчу не в оптимальных составах. О травме Ярмоленко мы уже упоминали, также «Вест Хэм» не сможет рассчитывать на Артур Масуаку, Даррен Рэндолф и Анджело Огбонна. Арендованный у «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард также не сможет сыграть со своим клубом – это прописано в условиях арендного соглашения.

Что касается «Манчестер Юнайтед», то травмированы Поль Погба, Хуан Мата и Донни Ван де Беек. Также под вопросом участие в матче Фила Джонса, Эдинсона Кавани, Маркуса Рэшфорда и Антони Марсьяля.

Букмекеры фаворитом предстоящего матча закономерно считают «Манчестер Юнайтед». Коэффициент на победу хозяев – 1,9, на «Вест Хэм» - 4,58. Вероятность ничьи – 3,7.

14 марта, воскресенье

«Манчестер Юнайтед» - «Вест Хэм»
Манчестер. Стадион «Олд Траффорд». Начало – в 21:15
ТВ-трансляция на «Setanta Sports Украина»
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 14.03.2021 17:27
    +1
    Вперед Вест Хем! Манчестер синий!
    Ссылка
    Ярослав Лапшенков
    online
      Ярослав Лапшенков, 14.03.2021 17:27
    +1
    Вперед Вест Хем! Манчестер синий!
    Ссылка
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